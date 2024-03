Korekta rozkładu jazdy Kolei Śląskich. Ruszą dodatkowe pociągi!

10 marca na kolei wejdzie w życie druga korekta rocznego rozkładu jazdy. Zmiany czekają także pasażerów Kolei Śląskich. Większość wynika z prac remontowych prowadzonych na poszczególnych liniach obsługiwanych przez regionalnego przewoźnika, ale nie brakuje też powodów do radości: 27 kwietnia Koleje Śląskie uruchomią dodatkowe pociągi, które z Katowic i Rybnika pojadą w dni wolne do beskidzkich kurortów.

W sobotę, 27 kwietnia, czyli w dniu, w którym wielu mieszkańców województwa śląskiego rozpocznie wyjątkowo długą majówkę (wystarczy wziąć trzy dni wolnego, aby cieszyć się 9-dniowym wypoczynkiem), Koleje Śląskie uruchomią dodatkowe pociągi, które obsłużą beskidzkie kurorty.

– Sprinter Równica pojedzie do Wisły Głębce z Katowic, a Sprinter Stożek z Rybnika. Pociągi będą kursowały w dni wolne oraz 2 i 31 maja do końca obowiązywania korekty rozkładu jazdy, czyli do 8 czerwca 2024 r. – zapowiada Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.