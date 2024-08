Metrorower rozszerza swoją działalność. Od dziś do dyspozycji 7 tys. jednośladów!

1 sierpnia system Metrorower został rozszerzony z 8 na 31 gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do dyspozycji mieszkańców jest 7 tys. rowerów i 924 stacji, co już oficjalnie czyni go trzecim największym tego typu systemem w Europie.

Więcej rowerów i stacji na terenie GZM

Uruchomiony przez GZM i firmę Nextbike system wystartował na początku tego roku w 8 miastach z 276 stacjami i 1860 rowerami. Według początkowych zamierzeń, drugi i trzeci etap uruchamiania system miał nastąpić odpowiednio w drugiej połowie obecnego oraz w przyszłym roku.

– Dzięki dobrej współpracy udało się je jednak znacznie przyspieszyć – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Pierwsze miesiące działania systemu i jego bardzo pozytywny odbiór pokazało, jak ważny był to projekt. Każdego dnia tysiące ludzi używa rowerów do codziennych podróży, jak pokazują statystyki, głównie w dojeździe do pracy czy szkoły. I o to właśnie chodziło! Sukcesywnie wdrażamy innowacyjne projekty ułatwiające życie naszym mieszkańcom. Łączymy nasz region, w sytuacjach w których granice miast tylko przeszkadzają, dajemy mieszkańcom narzędzia do ich przekraczania – dodaje Karolczak.

Od dziś charakterystyczne żółte jednoślady dostępne są między innymi w Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Tarnowskich Górach czy Mysłowicach.

– System Metrorower został uruchomiony rok przed planowanym terminem, co dowodzi sprawności naszych zespołów wdrożeniowych. Nasze pełne zaangażowanie potwierdzają również pozytywne oceny użytkowników – według ankiety satysfakcji, ponad 90% ankietowanych ocenia jego funkcjonowanie pozytywnie, z czego 43% wystawiło mu ocenę bardzo dobrą. Warto zaznaczyć, że tylko 4% ankietowanych wskazało potrzebę ulepszenia systemu wsparcia technicznego. Ten sukces zawdzięczamy naszemu profesjonalnemu zapleczu technicznemu, którego pracownicy przez ostatnich kilka miesięcy udowodnili pełną gotowość do wyzwania, jakim była budowa systemu, liczącego ponad 900 stacji i 7000 rowerów w 31 miejscowościach w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy – komentuje Jakub Giza, Pełnomocnik Nextbike GZM.

Metrorower na każdą okazję

Od 25 lutego mieszkańcy metropolii odbyli ponad 420 tys. podróży i łącznie spędzili w drodze ponad 12,9 mln minut, pokonując w tym czasie 1,68 mln km. Średni dzienny dystans podróży wyniósł 4 km, a najwięcej podróży trwało od 6 do 11 minut oraz w przedziale 20-24 minut. Średni czas pojedynczego przejazdu wyniósł zaś 15 minut, co wprost obrazuje, że Metrorower funkcjonuje przede wszystkim jako środek transportu o charakterze dojazdowym, a nie rekreacyjnym. Potwierdzają to zresztą wyniki ankiety przeprowadzonej przez Nextbike wśród użytkowników:

Tylko 1 na 3 ankietowanych korzystało z Metroroweru w wolnym czasie w celu wycieczki rowerowej. Ponad 58% ankietowanych wykorzystuje go zaś w codziennych podróżach: w dojazdach do pracy lub szkoły (27,7%), do węzłów komunikacyjnych (16,9%), do pobliskich lokali usługowych (13,9%).

97,4% ankietowanych uważa, że rower miejski jest potrzebny w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (jedynie 0,8% wykazało zdanie odrębne, a 1,8% uczestników ankiety nie ma konkretnego zdania w powyższym zakresie).

92,9 ankietowanych wprost przyznaje, że integracja Metroroweru z transportem publicznym to dobry pomysł (tylko 1,1% jest przeciwnego zdania).

33,2% ankietowanych przyznało, że korzysta z Metroroweru w ramach abonamentu Transport GZM.

Choć większość ankietowanych deklaruje korzystanie z Metroroweru latem (98,7%), wiosną (82,5%) i jesienią (70,9%), warto podkreślić, że również zimą znajduje swoich użytkowników, ponieważ 15,2% respondentów zamierza jeździć także w tej porze roku.

35,1% ankietowanych jako główną zachętę do częstszego korzystania z Metroroweru wskazuje rozbudowanie sieci stacji Metroroweru, a 25,5% wskazuje jeszcze poprawę infrastruktury rowerowej, tak aby trasy były bardziej bezpieczne i przyjazne dla rowerzystów.

23,8% ankietowanych oczekuje, promocji i rabatów dla regularnych użytkowników rowerów publicznych.

Multisport wchodzi do gry

Poza rozszerzeniem samego systemu, 1 sierpnia Metrorower zostanie objęty programem kart Multisport. Posiadacze kart MultiSport będą mogli korzystać z miejskich rowerów publicznych za darmo przez godzinę dziennie. To efekt rozszerzonej oferty przygotowanej przez Nextbike i Benefit Systems. Aby skorzystać z tego benefitu, wystarczy odwiedzić stronę multisportbike.pl, podać numer aktywnej karty MultiSport, adres e-mail, numer telefonu i podstawowe dane osobowe. Po zakończeniu rejestracji użytkownik otrzyma sześciocyfrowy numer PIN, który umożliwi mu codzienne bezpłatne wypożyczenie roweru na 60 minut nie tylko w GZM, ale również w Łodzi oraz kilkudziesięciu innych miastach w Polsce, w tym w Warszawie, Wrocławiu czy Białymstoku. W przypadku dłuższych wypożyczeń obowiązują standardowe taryfy Nextbike w danym mieście.

Mobilność przyszłości

Wszystkie rowery w systemie Metrorower to nowoczesne maszyny czwartej generacji z nadajnikami GPS, umożliwiające wypożyczanie i oddawanie na stacjach bez konieczności wpinania do stojaków. System pozwala na swobodne przemieszczanie się między gminami i pozostawienie roweru w innej miejscowości. GZM traktuje rower publiczny jako równoprawny środek transportu miejskiego, obok tramwaju, autobusu i trolejbusu. Rowery mają te same barwy co autobusy, podkreślając ich rolę w zrównoważonym transporcie. Posiadacze biletów okresowych mogą korzystać z Metroroweru bez dodatkowych opłat przez 60 minut dziennie, integrując aplikację „Metrorower” z „Transport GZM”.

Lista miast i miejscowości od 1 sierpnia objętych obszarem funkcjonowania systemu Metrorower: