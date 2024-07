Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka potrzebuje wsparcia finansowego!

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im.Św. Jana Pawła II w Katowicach i Fundacja Espero rozpoczęły akcję zbierania funduszy na kardiomonitory dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Kardiomonitory ułatwiają szybkie wdrożenie odpowiedniej terapii

Kardiomonitory to specjalistyczne urządzenia medyczne służące do monitorowania parametrów życiowych pacjentów. Za ich pomocą dokonywane są pomiary ciśnienia krwi, saturacji, tętna oraz częstości oddechów. Dają one możliwość znacznego skrócenia czasu od pogorszenia się parametrów życiowych pacjenta do zastosowania odpowiedniej terapii.

Każdego roku w Polsce na świat przychodzi od 3 do 4 tysięcy dzieci z wrodzonymi wadami serca. Większość z nich wymaga interwencji w okresie noworodkowym, bądź we wczesnym dzieciństwie. Bez nowoczesnego sprzętu służącego monitorowaniu stanu pacjentów oddziału, pomoc dzieciom z wadami serca i innymi chorobami układu krążenia jest bardzo trudna!