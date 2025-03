Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych 2025 – tuż, tuż!

Profesjonalna, elegancka eventowa hala namiotowa dla kilku tysięcy osób powstanie w pobliżu miejsca, które goście naszych metropolitalnych wydarzeń znają od lat.

Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych 2025 w nowej formule

Ze względu na wyjątkowo późną datę tegorocznych Świąt Wielkiej Nocy, będzie to tym razem piękne, ciepłe, wiosenne, zewnętrzne wydarzenie.

Dokładnie w wielkanocny poranek, 20 kwietnia o godzinie 9:00 otworzą się drzwi hali, by o 10:00 rozpocząć to niezwykłe spotkanie.

Niezmienne będzie to, że jak zawsze usiądziemy do wspólnych stołów, by ten niedzielny przedpołudniowy czas spędzić z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują. Będą setki pięknych dekoracji, sztuka teatralna, animacje dla dzieci, pachnąca rzeżucha i wielkanocne palmy.

W menu zagości oczywiście tradycyjny, gorący żurek z jajkiem- gotowany na żywym ogniu tuż przed halą! Będzie też biała kiełbasa pieczona z cebulką, wielokolorowe jajka- pisanki, sałatka jarzynowa oraz różnego rodzaju ciasta, słodycze i napoje.

Lokalizacja- przepiękna! Parking A w Strefie Kultury- pomiędzy Międzynarodowym Centrum Kongresowym a budynkiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

– Święta to piękny czas, ale dla wielu osób trudny, a my zmieniamy to od lat, wypełniając czyjąś samotność dobrym słowem oraz naszą- wolontariuszy- obecnością i życzeniami. Zapraszamy każdą potrzebującą osobę, która z powodu sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej, nie może pozwolić sobie na organizację Wielkanocy w gronie najbliższych- do spędzenia jej razem z nami – przekazują organizatorzy.

Już od czwartku 18 kwietnia rozpoczyna się Wielkie Świąteczne Gotowanie w profesjonalnej kuchni Bistro Spichlerz / Katowice w Społeczne Ministerstwo ds. Samotności – ul. Mikołowska 44, Katowice.

Wolontariusze poszukiwani

– Wszystkich chętnych wolontariuszy zapraszamy zarówno do prac na kuchni, działań przy dekoracjach hali, ustawianiu stołów, transporcie darów, przy pracach porządkowych, a także do działu kelnerskiego podczas samego wydarzenia – przekazują organizatorzy.

Spotkania z koordynatorką wydarzenia, Sylwią Blacha- w każdy wtorek o godzinie 18.00, ul. Mikołowska 44, Społeczne Ministerstwo ds. Samotności / Bistro Spichlerz.

Nabór wolontariuszy chętnych do pomocy w przygotowaniach do wydarzenia prowadzony jest także w formie online.