Marcowe premiery w kinach Helios

Pierwsze miesiące tego roku okazały się niezwykle bogate w nowości. Nie inaczej będzie w marcu, który także rozpoczyna się mocnymi filmowymi akcentami. Na kinowych ekranach zagoszczą różnorodne gatunkowo tytuły, na które można wybrać się z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn! Wizyta w kinie to doskonały pomysł na świętowanie obu tych wyjątkowych okazji.

"Kung Fu Panda 4"

Na ekranach zadebiutuje najnowsza część uwielbianej animacji – „Kung Fu Panda 4” . Po, Smoczy Wojownik, zostaje wezwany do pełnienia nowej misji. Tym razem ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Nowa rola wydaje się do niego nie pasować, a także niesie ze sobą kolejne problemy: bohater musi znaleźć i wyszkolić nowego Smoczego Wojownika na swoje miejsce. Na horyzoncie pojawia się też kolejna przeciwniczka – Kameleona, umiejąca zmieniać się w dowolne stworzenie, duże lub małe. Na szczęście na ratunek przybędzie bystra lisica Zhen, z którą Po stworzy komediowy duet!

"Diuna: Część druga"

Ponadto w repertuarze można znaleźć porywające nowości dla każdego kinomana, na czele z widowiskową produkcją „Diuna: Część druga” . Paul Atryda powraca z zamiarem zemsty na wrogach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Pragnie zawrzeć sojusz z Fremenami i stara się o przyjęcie do ich społeczności. Pomaga mu w tym Chani, z którą łączy go coraz głębsza więź. Jednocześnie przygotowuje się do trudnego starcia, które zaważy nie tylko na jego życiu, lecz także tysięcy istnień. W obsadzie zachwycają gwiazdy wielkiego ekranu, wśród nich na szczególne uznanie zasługują między innymi: Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler czy Javier Bardem. W wybranych kinach film będzie dostępny także w wersji z ukraińskim dubbingiem.

"Sami swoi. Początek"

W kinach nadal można obejrzeć produkcję „Sami swoi. Początek” . Preludium do komediowej trylogii, którą pokochały całe pokolenia Polaków, ukazuje dzieje Kargulów i Pawlaków jeszcze zanim zostali przesiedleni na Ziemie Odzyskane. Na przedwojennych Kresach ich gospodarstwa także graniczyły ze sobą, co przynosiło szereg komplikacji. Losy charakternych bohaterów rozgrywają się na tle wielkiej historii, zabierając widzów w sentymentalną, ale też pełną humoru podróż.

"Akademia Pana Kleksa"

Inną polską produkcją, która wciąż gromadzi kinomanów przed wielkimi ekranami, jest „Akademia Pana Kleksa” . Uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy to idealna okazja do poznania tego fascynującego tytułu przez najmłodszych. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Szalony pedagog, Ambroży Kleks, pomaga jej nie tylko rozwinąć swój potencjał, lecz także rozwikłać rodzinną tajemnicę. Tego tytułu absolutnie nie można przegapić!

"Za duży na bajki 2"

W nadchodzącym tygodniu na ekrany kin Helios zawitają także przedpremierowe seanse filmu familijnego „Za duży na bajki 2” . Podczas wycieczki w Tatry Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, który nie utrzymuje kontaktu z rodziną. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. W tej trudnej misji może liczyć na pomoc przyjaciół – Staszka i Delfiny!

Ponadto podczas najbliższego weekendu, w niedzielę, 10 marca, sieć zaprasza małych kinomanów na kolejną odsłonę cyklicznych pokazów w ramach projektu Filmowe Poranki . Na wielkim ekranie wyświetlony zostanie najnowszy zestaw bajek z popularnej serii „44 Koty” . Pogodny tytuł przybliża perypetie muzycznego zespołu mruczków. Tradycyjnie na najmłodszych widzów czekają liczne konkursy z nagrodami!

W poniedziałek, 11 marca do kin Helios zawita cykl Kino Konesera, w ramach którego widzowie będą mogli zobaczyć wysoko oceniany przez krytyków tytuł „Biedne istoty”. Na zbliżającej się gali rozdania Oscarów film zawalczy o nagrody w najważniejszych kategoriach! Najnowsze dzieło w reżyserii Yorgosa Lanthimosa to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter – młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera.

Czwartki to popołudnia z cyklem Kultura Dostępna. 14 marca zostanie wyświetlony dramat „Jedna dusza” . Alojz to szanowany górnik, mający jednak skłonność do nadużywania alkoholu, na czym cierpi jego rodzina. Pewnego dnia mężczyzna ratuje życie kolegi w katastrofie w kopalni. Wypadek staje się przełomem w życiu jego najbliższych. W filmie występują między innymi: Dawid Ogrodnik, Małgorzata Gorol i Dorota Kolak.

Świętowanie Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn można ze sobą pogodzić – dzięki wspólnej wizycie w kinie! Szczegóły dotyczące seansów w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.