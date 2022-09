"Lekko nie będzie" w MUZIE

1 października o godz. 16.00 w sali widowiskowo-koncertowej MUZA wystawiona będzie sztuka ”Lekko nie będzie”.

Oburza was nieco większa różnica wieku w związkach? Śmieszą Panie i Panowie zauroczeni młodszymi partnerkami w myśl zasadzie: mnie by się to nie przydarzyło?

Jeśli tak – to sztuka rozbawi Was do łez i pokaże, że teoria w życiu bardzo różni się od praktyki. „Lekko nie będzie „ autorstwa Jean-Claude Islert’a to niezwykle zabawa komedia o miłości, pozorach, szukaniu szczęścia na przekór konwenansom, tolerancji dla własnych wyborów i hipokryzji w ocenianiu innych. Stateczny wykładowca Eudardo ( Jan Jankowski ) romansujący ze sprytną studentką Sarah ( Natalia Smagacka ), jego była żona Marion ( Andżelika Piechowiak ) zakochana w młodym partnerze i ich córka Julie ( Milena Staszuk ) mająca nowego troszkę starszego narzeczonego Merco wąsatego artystę, lekko, bez grosza przy duszy ( Kacper Kuszewski ) zapoczątkują lawinę omyłek i absurdu, komplikacji i rozwiązań, które nie wpadłyby Wam do głowy, bo kiedy wszystko zawodzi można zawsze zrzucić winę na hydraulika – imigranta ze wschodu.

Obsada: Andżelika Piechowiak, Jan Jankowski, Kacper Kuszewski, Milena Staszuk, Natalia Smagacka.