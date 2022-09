Ruszyły wypłaty dodatku węglowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął w czwartek 22 września pierwsze wypłaty dodatku węglowego. 545 – to liczba dodatków węglowych wypłaconych pierwszego dnia mieszkańcom Sosnowca.

Sosnowiec otrzymał blisko 15 mln zł, to pozwoli na wypłatę prawie 5 tysięcy dodatków

– Jako samorząd byliśmy gotowi do wypłat, ale musieliśmy czekać na pieniądze przyznane przez rząd. Wczoraj późnym popołudniem wyczekiwane środki wpłynęły i dziś od rana wypłaty ruszyły. Na początek trafią do pierwszych osób spośród 1800 pozytywnie zweryfikowanych wniosków, którzy te pieniądze mogli otrzymać już w pierwotnym terminie, czyli jeszcze w ubiegłym tygodniu, ale wówczas nie dysponowaliśmy odpowiednimi środkami. Po raz kolejny pokazaliśmy, jak powinien działać samorząd. My do realizacji zadania byliśmy przygotowani od początku. Dziękuję z tego miejsca sosnowieckim urzędnikom, zarówno pracownikom MOPS-u jak i Urzędu Miejskiego, którzy wykonywali swoje zadania, a nie ze swoje winy byli narażeni na krytykę – przekazał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Szczegółowe informacje nt. dodatku węglowego można uzyskać pod numerami telefonu 32 296 22 07 i 32 296 23 40 oraz w Dziale Dodatków Mieszkaniowych pokój nr 106 (I piętro) ul. 3 Maja 33, Sosnowiec gdzie można również pobrać wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek można pobrać także na stronie internetowej MOPS-u oraz poniżej

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać:

za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. Adres skrytki Epuap: /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP (należy wydrukować wniosek, wypełnić go, podpisać, zeskanować i przesłać jako załącznik w formacie PDF lub txt.) w formie papierowej w Dziale Dodatków Mieszkaniowych pokój nr 225 (I piętro) ul. 3 Maja 33, Sosnowiec w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:30, wtorki, środy, czwartki w godz. 8:00 – 15:00, piątki w godz. 8:00 – 12:45

Kto może skorzystać z dopłaty do węgla?

Z jednorazowej dopłaty do węgla może skorzystać gospodarstwo domowe, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest:

kocioł na paliwo stałe,

kominek,

koza,

ogrzewacz powietrza,

piecokuchnia,

trzon kuchenny,

piec kaflowy,

kuchnia węglowa.

Wyżej wymienione urządzenia muszą być opalane węglem i zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje do CEEB można było składać od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022. Choć ustawowy termin minął, praktycznie można, a nawet trzeba to jeszcze zrobić, zarówno osobiście w urzędzie gminy, jak i elektronicznie – system nadal działa.