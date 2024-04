Kwietniowe premiery w kinach Helios

Nowy miesiąc przywita kinomanów sporą dawką filmowych nowości! Na ekranach Heliosa znajdą się aż cztery premiery: „Czerwone maki”, „Pogromcy duchów. Imperium lodu”, „Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica Szkolnego Podwórka” i „Omen. Początek”. W repertuarze sieci nie zabraknie też specjalnych cyklów i seansów przedpremierowych.

"Czerwone maki"

Polską nowością nadchodzącego tygodnia będzie produkcja historyczna „Czerwone maki” , czyli pierwszy rodzimy film o zwycięskiej bitwie pod Monte Cassino. Jędrek to kombinator i drobny złodziejaszek, jednak zetknięcie się z żołnierzami II Korpusu powoduje w nim głęboką przemianę. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na klasztor, którego nie potrafiły zdobyć wcześniej siły alianckie. Nadchodząca bitwa przesądzi o życiu tysięcy żołnierzy Armii Andersa. W obsadzie między innymi: Nicolas Przygoda, Michał Żurawski, Bartłomiej Topa i Mateusz Banasiuk.

"Pogromcy duchów. Imperium lodu"

Na miłośników słynnej serii z lat 80. już wkrótce czekają wielkie emocje, gdyż w repertuarze kin znajdzie się film „Pogromcy duchów. Imperium lodu” . W nowym rozdziale historia powraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - kultowej nowojorskiej remizy strażackiej. Odkrycie starożytnego artefaktu uwalnia złą moc, przez co mieszkańcy zaczynają zamarzać w środku lata. Aby stawić czoła nowemu zagrożeniu, poprzednia i aktualna ekipa pogromców duchów muszą działać razem!

"Omen: Początek"

Na ekranach znajdzie się również nowa odsłona serii horrorów – „Omen: Początek” . Tym razem ma być to prequel do słynnego tytułu „Omen” z 1976 roku. Młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, gdzie zaczynają dręczyć ją mroczne siły, przez które zaczyna kwestionować swoją wiarę. Odkrywa także mrożący krew w żyłach spisek, mający na celu sprowadzenie na świat zła wcielonego.

"Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica Szkolnego Podwórka"

W repertuarze Heliosa zagości także premiera dla najmłodszych – „Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica Szkolnego Podwórka” . Klasa Idy wita nowych uczniów: niesfornego pingwina i nieśmiałego kameleona. Z okazji zbliżającej się okrągłej rocznicy założenia szkoły uczniowie pragną przygotować spektakl opowiadający o jej historii, jednak napotykają liczne kłopoty. W dodatku ktoś chce doprowadzić do zamknięcia placówki. Magiczne zwierzęta muszą pomóc w rozwiązaniu zagadki!

"Godzilla i Kong: Nowe imperium"

Widzowie mogą ponadto obejrzeć najpopularniejsze nowości ostatnich tygodni. Należy do nich „Godzilla i Kong: Nowe imperium” . Grupa naukowców, badająca istnienie potworów, odbiera spod powierzchni Ziemi tajemniczy sygnał. Okazuje się, że Kong musi zacząć działać razem z Godzillą, aby stawić czoła kolosalnemu zagrożeniu. Nadal na wielkich ekranach można zobaczyć także dokument „Budda. Dzieciak ‘98” , przybliżający niecodzienną historię życia jednego z najbardziej znanych polskich influencerów – Buddy.

"Za duży na bajki 2"

W repertuarze Heliosa znajdą się również przeboje dla młodszych kinomanów. „Za duży na bajki 2” to polski film familijny, przybliżający historię Waldka, który pragnie po latach odnaleźć swojego ojca wraz z grupą przyjaciół. Na ekranach zagości także porywająca animacja „Kung Fu Panda 4” , czyli kolejna odsłona zabawnej serii o Smoczym Wojowniku, Po. Ponadto w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, w Heliosie odbędą się Filmowe Poranki , w ramach których zostanie wyświetlony zestaw pozytywnych bajek „44 Koty”. Tradycyjnie projekcjom towarzyszyć będą animacje i konkursy!

"Civil War"

W czwartek, 11 kwietnia, w kinach sieci odbędą się przedpremierowe seanse filmu „Civil War” . To dystopijna wizja Stanów Zjednoczonych, w których toczy się wojna domowa. Grupa dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem.

Helios zaprasza również na projekcje wydarzeń sportowych na żywo. W nadchodzącym tygodniu na wielkich ekranach zagoszczą mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów UEFA . 9 kwietnia będzie to pojedynek Realu Madryt z Manchesterem City, a 10 kwietnia odbędzie się starcie PSG z FC Barceloną!

Kino Konesera zawita na wielkie ekrany aż dwukrotnie. Najpierw w niedzielę, 7 kwietnia, kinomani będą mogli zapoznać się z oscarową propozycją „Biedne istoty” z fenomenalną Emmą Stone w roli głównej. Następnie na 8 kwietnia zaplanowane są pokazy japońskiego dramatu „Perfect Days” z niezwykłą aktorską kreacją Kōjiego Yakusho, która została nagrodzona na festiwalu w Cannes. 11 kwietnia fani polskiego filmu mogą zobaczyć film „Ultima Thule” z Jakubem Gierszałem w roli głównej, w ramach cyklu Kultura Dostępna. Trzydziestoletni Bartek wyrusza w samotną podróż na najbardziej odosobnioną brytyjską wyspę, aby odnaleźć siebie.

Szczegóły dotyczące seansów w nadchodzącym repertuarze oraz bilety można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.