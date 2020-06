Krzyk w Kinie Samochodowym

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

19.06.2020 o godzina 21:50 na parkingu Energetycznego Centrum Kultury kolejne Kino Samochodowe.

KINO SAMOCHODOWE - KRZYK

reżyseria: Wes Craven

gatunek: Horror

czas trwania: 1 godz. 46 min

Co się dzieje, gdy ktoś obejrzy o jeden horror za dużo? W małym miasteczku Woodsboro grasuje seryjny morderca. Swe ofiary wybiera spośród uczniów miejscowej szkoły. Dzwoni do nich, proponując quiz ze znajomości popularnych filmów grozy. Horror zaczyna się, gdy nieszczęśnik popełni błąd. Sidney Prescott jeszcze nie doszła do siebie po starcie matki, która została zamordowana przed rokiem. Dokładnie w rocznicę jej śmierci odbiera telefon od tajemniczego nieznajomego proponującego jej dziwną grę...

(opis dystrybutora dvd)



19.06.2020 godzina 21:50

PARKING - Energetyczne Centrum Kultury

ul. Będzińska 65, Sosnowiec

Wjazd na teren pokazu jest możliwy w g. 20.20 - 21.35

Bilety: 19,00zł (cena za samochód osobowy)

Bilety dostępne online na stronie www.kiepura.pl

Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją "Warunków udziału w pokazach filmowych na terenie Energetycznego Centrum Kultury".