Kreszany. Teatr Zagłębia zaprasza na spektakl z napisami w języku ukraińskim i angielskim

W piątek 29 kwietnia Teatr Zagłębia zaprasza na Kreszany. Spektakl z napisami w języku ukraińskim i angielskim. Początek o godz. 19.00.

Wspomnienia i wyobrażenia powstają w tym samym miejscu mózgu. To, co pamiętamy jest więc niekoniecznie i nie tyle wiernym zapisem przeszłości, co jej wyobrażeniem. A to, jak wyobrażamy sobie naszą przeszłość kształtuje nam przyszłość. Wyobraźmy więc sobie, że wyrastamy z kultury, której pamięć osadzona jest gdzie indziej – głęboko w pełnej różnych bogów i bogiń słowiańszczyźnie. Czy taka kultura byłaby bardziej otwarta, niż ta znana nam z naszej rzeczywistości? Czy byłoby w niej więcej miejsca na czułość a mniej na wstyd? Czy byłaby ona mniej wykluczająca? Сzy bardziej słyszalne byłyby w niej kobiece głosy? Czy w takiej kulturze ból byłby narzędziem oczyszczenia a nie zemsty? Czy jeśli taka kultura nie zachowała się w żadnych archiwach, to czy przypadkiem nie przetrwała w nas? „Kreszany” to dokument ruchu i pieśni o przerywaniu cyklu niepamiętania. To zbudowana na podstawie prawdziwych i wyobrażonych wierzeń słowiańskich baśń-rytuał, w której wszystko ma swoje – inne niż znamy – miejsce.

КРЕШАНИ

Ольга Мачупа, Олена Апчель, Войтек Зралек-Коссаковський

Спогади та образи постають у тому самому місці свідомості. Тому те, що ми пам’ятаємо, не обов’язково є достовірним записом нашого минулого, а те як ми уявляємо собі минуле- формує наше майбутнє. Тож уявімо собі, що ми проростаємо з культури, пам’ять про яку осіла деінде – глибоко в слов’янському народі, сповненому різних богів та богинь. Чи була б така культура більш відкритою, ніж та, яку знаємо ми з нашої реальності? Чи було б в ній більше місця для чуттєвості та менше для сорому? Чи була б вона менш винятковою? Чи були б більш чутні в ній дівочі голоси? Чи був би у такій культурі біль інструментом очищення, а не помсти? Якщо така культура не збереглася в жодному архіві то чи не вижила вона всередині нас? «Крешани» – це свідчення руху та пісні про розрив циклу забуття,що ґрунтується на правдивих та вигаданих віруваннях слов’янських казок-ритуалів, в котрих все має своє, інше ніж ми знаємо, місце.

Spektakl „Kreszany” powstał w koprodukcji z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie w ramach Festiwalu Boska Komedia 2021, który jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spektakl bierze udział w 28. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Paweł Kluszczyński, Katarzyna Lemańska, Andrzej Lis, Jacek Sieradzki (przewodniczący), Katarzyna Tokarska – Stangret, Wiktoria Tabak, Agnieszka Wójtowicz.