Koszykarski maraton w Sosnowcu już w lutym 2024!

Koszykarskie zmagania na najwyższym poziomie zdominują luty 2024 roku w Arenie Sosnowiec!

Kibice będą mogli obejrzeć mecze reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn, a także najlepsze drużyny ORLEN Basket Ligi kobiet i mężczyzn w Pekao S.A. Pucharze Polski oraz LOTTO 3×3. Koszykarki reprezentacji Polski 7 lutego zmierzą się w meczu towarzyskim. Rywalki poznają lada dzień. Z kolei męska kadra rozegra spotkanie w ramach kwalifikacji do EuroBasketu 2025. 26 lutego ekipa trenera Igora Milicicia podejmie Macedonię. Polacy mają zapewniony udział w mistrzostwach Europy jako współorganizator – faza grupowa rozegrana zostanie na przełomie sierpnia i września 2025 roku w Katowicach.

Luty to tradycyjny czas na rozgrywanie turniejów o Pekao S.A. Puchar Polski z udziałem czołowych zespołów ORLEN Basket Ligi. Najpierw od 2 do 4 lutego zobaczymy turniej żeński, w którym weźmie udział pięć drużyn OBLK (w tym gospodynie MB Zagłębie Sosnowiec oraz drużyny euroligowe), a także ekipa z 1 Ligi Kobiet.

Następnie – od 15 do 18 lutego – czas na turniej męski z ośmioma najlepszymi zespołami OBL. Ponadto zobaczymy efektowne konkursy towarzyszące – Aerowatch Konkurs rzutów za 3 punkty i Pekao S.A. Konkurs Wsadów.

– W lutym przyszłego roku w Sosnowcu kibice będą mieli unikalną okazję do zobaczenia spotkań obu seniorskich reprezentacji Polski, Pekao S.A. Pucharu Polski, a także LOTTO 3×3 Ligi! To będzie ogromna dawka pozytywnych, sportowych emocji. Fani mogą liczyć na wysoki poziom sportowy, a także na dodatkowe atrakcje oraz niespodzianki. To będą świetne widowiska, już teraz zapraszamy do Areny Sosnowiec – mówi Łukasz Koszarek, prezes Polskiej Ligi Koszykówki.