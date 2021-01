Konkurs na ferie - Rzecz dzieje się w Sosnowcu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Ferie zimowe w mieście inne niż dotychczas. Jak je spędzimy? Pewnie czytanie książek, gry planszowe i komputerowe. Stąd pomysły UM Sosnowiec na konkursy. Zasady są proste.

"Gra z Sosnowcem w tle"

Wymyśl grę planszową lub grę komputerową. Grę planszową wykonaj dowolną techniką i dostarcz ją do Wydziału Kultury i Promocji Miasta. W przypadku gry komputerowej prześlij link do gry na adres mailowy: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Komisja konkursowa oceniać będzie:

a. w grze planszowej:

opracowane i spisane zasady gry,

wykonanie np.: planszę, pionki, karty do gry, umożliwiające jej rozegranie,

elementy związane z Sosnowcem.

a. w grze komputerowej:

opracowane i spisane zasady gry,

•elementy związane z Sosnowcem.

Zapoznaj się z REGULAMINEM konkursu.

"Sosnowiecka opowieść"

Napisz bajkę lub narysuj komiks o tematyce sosnowieckiej (max. 3 strony A4).

Przygotowaną pracę wrzuć do urny w głównym budynku Urzędu Miejskiego (al. Zwycięstwa 20) albo wyślij mailem na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Uwaga! Do wykonanej gry należy dołączyć informacje: imię i wiek dziecka (autora pracy) oraz numer telefonu do opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do regulaminu).

Komisja konkursowa oceniać będzie:

fabułę,

oryginalność treści,

elementy związane z Sosnowcem,

estetykę wykonania.

Zapoznaj się z REGULAMINEM konkursu.

W konkursach mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkolna w wieku do 18 roku życia.

Twórcy najciekawszych gier i opowieści literackich otrzymają nagrody nagrody rzeczowe i gadżety miejskie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.



Konkursy trwają od 4 – 17 stycznia 2021 r.