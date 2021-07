Koncert Ani Rusowicz w Amfiteatrze w Kazimierzu

31 lipca o godz. 20.00 w Amfiteatrze w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu rozpocznie się koncert Ani Rusowicz. Podczas wydarzenia usłyszymy utwory z najnowszej płyty wokalistki oraz największe przeboje córki Ady Rusowicz, gwiazdy lat 60. i 70. Wstęp wolny.

Koncert Ani Rusowicz

Muzyczne korzenie wokalistki sięgają do lat 60, w których królował bigbit. Ania Rusowicz swoim śpiewem i brzmieniem, nawiązuje również do estetyki psychodelicznego bluesrocka. Do tej pory na rynku muzycznym ukazały się cztery płyty wokalistki. Ostatnia płyta „Przebudzenie” utrzymana jest również w charakterystycznej wokalistyce lat 60. i 70. Muzyczne inspiracje ostatniego krążka odnalazła w odbytej podróży do Nowego Orleanu. Ania Rusowicz jest czterokrotną laureatką nagrody Fryderyka oraz Superjedynki.