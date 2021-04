Biblioteka Tajemniczy Ogród zaprasza już od 19 kwietnia!

Nowa filia sosnowieckiej biblioteki otwarta już od 19 kwietnia. Uniwersalna placówka dla dorosłych, dzieci i młodzieży zaprasza.

- Po trwającym kilka miesięcy remoncie i skomplikowanych pracach, mających na celu przeobrażenie Biblioteki przy ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 23 w uniwersalną placówkę dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z przyjemnością ogłaszamy, że nasze „BTO” otworzy swe podwoje już w poniedziałek 19 kwietnia 2021! Gorąco zapraszamy! - informują na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.

Biblioteka Tajemniczy Ogród przeznaczona jest dla wszystkich miłośników książek, bez względu na wiek i zainteresowania – ceniących sobie przytulne, zachęcające do literackich poszukiwań biblioteczne wnętrza.

Wybór lektur jest naprawdę ogromny - 30 tysięcy woluminów!

Dodatkowo, księgozbiór został ułożony w sposób niezwykle intuicyjny i wygodny dla czytelników. Dzięki temu każdy użytkownik może się, tuż po wejściu do lokalu, udać bezpośrednio do regałów, mieszczących jego ulubione książki z gatunku fantastyki, horroru, powieści obyczajowej, romansu itp.

Do dyspozycji czytelników oddano dwa komputery z bezpłatnym dostępem do internetu oraz niewielką, za to dobrze oświetloną przestrzeń czytelnianą, w której (po pandemii) odbywać się będą zajęcia dla dzieci i spotkania hobbystyczne. Z wizyty w Tajemniczym Ogrodzie zachwycone z pewnością będą maluchy, gdyż dla nich przygotowano najsympatyczniejszy zakątek - uroczy domek pełen kolorowych książeczek, komiksów, gier i zabawek edukacyjnych. W czasie gdy rodzice i dziadkowie będą szperać między regałami, pociechy spędzą miłe chwile w przyjaznej im bajkowej przestrzeni.

Godziny otwarcia Biblioteki Tajemniczego Ogrodu: