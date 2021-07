Podsumowanie projektu pn. "Zdrowo - na sportowo"

Pięcioosobowa grupa inicjatywna wspierana przez Śląską Wojewódzką Komendę OHP w Katowicach zakończyła realizację projektu pn. „Zdrowo – na sportowo” realizowanemu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

10-osobowa grupa dzieci z Sosnowca poznała inne sposoby spędzania wolnego czasu

Odbiorcami projektu była 10-osobowa grupa dzieci z terenu Sosnowca, pochodząca z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt zrealizowany został dzięki inicjatywie i zaangażowaniu 5-osobowej grupy dziewcząt, które postanowiły wykorzystać swój potencjał na „wyciągnięcie” dzieci z domów, pokazanie im innego sposobu spędzania wolnego czasu. Był to także doskonały czas dla wszystkich na poznanie siebie nawzajem, naukę wypracowywania prawidłowych relacji międzyludzkich, możliwego modelu współpracy w środowisku niekoniecznie rówieśniczym.

Z jednej strony grupa inicjatywna poznawała oczekiwania dzieci, uczyła się opieki nad nimi oraz brania na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka, z drugiej zaś dzieci dostały szansę na spędzenie aktywnie wakacji z dala od gier komputerowych oraz telewizji. Obie grupy biorące udział w projekcie mocno zaangażowały się w jego realizację – dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach sportowych, integrowały się z inicjatorkami projektu a wszyscy odkrywali nowe smaki zdrowej wersji popularnych produktów żywnościowych oraz możliwości prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia. Dzięki środkom Europejskiego Korpusu Solidarności, z uwzględnieniem ryzyka zarażenia COVID-19 udało nam się: 4-krotnie wyjść do kina na terminy zarezerwowane tylko dla naszej małej grupy, 3-krotnie wyjść do restauracji oferującej zdrowe potrawy udostępnionej tylko dla nas, 2-krotnie uczestniczyć w różnych zajęciach sportowych sprzyjających zdrowej konkurencji w grupie na boisku szkolnym dostępnym w umówionym czasie tylko dla naszej grupy oraz przyjemnie spędzić czas na zajęciach sportowych na basenie połączonych z nauką pływania. Udało nam się również zorganizować ciekawe zajęcia z dietetykiem a następnie warsztaty kulinarne w trakcie których, przygotowywaliśmy zdrowe posiłki zaproponowane przez panią Dietetyk oraz wycieczkę edukacyjną do ZOO. Atrakcją projektu niezaprzeczalnie były zajęcia sportowe na basenie połączone z nauką pływania.

Sosnowiecki MOSiR włączył się do przedsięwzięcia

Niezaprzeczalnym jest, że aktywnie spędzony czas wakacyjny sprzyjał nie tylko nawiązywaniu relacji, poznawaniu nowych smaków i sposobów zagospodarowania własnego czasu wolnego, ale przede wszystkim dzięki aktywności i bliskości środowiska ludzi oraz możliwości dzielenia się swoimi zainteresowaniami - przeciwdziałał poczuciu izolacji

w środowisku rówieśniczym, zwłaszcza wśród dzieci oraz sprzyjał integrowaniu się dzieci i młodzieży. Nie mniej jednak przedsięwzięcie nie byłoby możliwe w takiej skali gdyby nie osobiste zaangażowanie pracowników MOSIR z Sosnowca, którzy dołożyli wszelkich starań aby dzieci maksymalnie wykorzystały swój czas w projekcie oraz kadry sosnowieckiego Klubu Integracji Społecznej, która zawsze chętnie włącza się w realizację wszelkich działań służących społeczności lokalnej, a zwłaszcza dzieci. Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu będzie tylko początkiem działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia a kolejne pomysły dopiero przed nami. Tym bardziej, że na każdym etapie jego realizacji stykaliśmy się z życzliwością i zaangażowaniem ze strony przedstawicieli firm u których realizowane były działania projektowe. To tylko potwierdza, że zarówno założone w projekcie rezultaty są możliwe do osiągnięcia, jak i działania możliwe do realizacji mimo wielu przeciwności losu, w której dominowały obostrzenia wynikające z COVID-19.