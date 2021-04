„Komedia (Wujaszek Wania)” na podstawie Antona Czechowa w Teatrze Zagłębia

Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima wraz z zespołem Teatru Zagłębia intensywnie pracują nad spektaklem „Komedia (Wujaszek Wania)” na podstawie Antona Czechowa. Premiera planowana jest pod koniec sezonu artystycznego.

– Sztuki Czechowa odczytuje się najczęściej bardzo serio, bardzo sentymentalnie i realistycznie, choć sam autor uparcie powtarzał, że pisze komedie. W położeniu swoich postaci podkreślał absurd i żart, tak widział rzeczywistość, a sam śmiech miał dla niego oczyszczającą moc. Może faktycznie śmiech to jedyny skuteczny środek przeciwstawienia się otaczającej nas głupocie i złu? Nasze przedstawienie podąża tym tropem, piętrzymy zatem absurdy, humor i żarty. Chcemy dać widzom dużo radości – mówi Hubert Sulima, twórca spektaklu.

Dramat Czechowa to historia rodziny Wojnickich tworzącej pełen katalog "dziwaków" i nieszczęśników zamieszkujących rosyjską prowincję. Każde z nich po „czechowowsku” cierpi, miota się, łudzi, marzy o innym, „lepszym” życiu, a jednocześnie bardzo trudno im cokolwiek zmienić. Po prawdzie to bronią się przed tym rękami i nogami. Punktem zwrotnym ma być długo wyczekiwany powrót emerytowanego profesora Sjeriebriakowa, przez lata brylującego na salonach elit. Wielbiony i utrzymywany przez całą rodzinę autorytet ze stolicy „od zawsze” był dla Wojnickich synonimem lepszego świata, a jego sposób życia i poglądy miarą sukcesu i spełnienia oraz źródłem sensu. Teraz wszyscy na czele z Wujaszkiem Wanią zmuszeni zostają do konfrontacji swoich pielęgnowanych latami wyobrażeń i oczekiwań z rzeczywistością. „Komedia (Wujaszek Wania)” to spektakl pełen humoru, groteskowych awantur, szmirowatych romansów oraz wyznań wiary w głupkowate iluzoryczne teorie i ideologie. A wszystko to by ocalić siebie.

Wśród realizatorów spektaklu, oprócz Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy, znajdują się również odpowiedzialna za scenografię i kostiumy Anna Met oraz autor muzyki Jacek Sotomski. Rolę tytułowego „Wujaszka Wani” – Iwana Wojnickiego zagra Tomasz Muszyński, a wraz z nim na scenie zobaczymy: Marię Bieńkowską, Ryszardę Bielicką-Celińską, Beatę Deutschman, Joannę Połeć, Mirosławę Żak, Aleksandra Blitka, Kamila Bochniaka i Tomasza Kocuja.