Kolejny sukces sosnowieckiej szablistki. Zuzanna Cieślar z brązowym medalem

Szablistka Zuzanna Cieślar po raz drugi w karierze sięgnęła po brązowy medal w turnieju indywidualnym Mistrzostw Europy!

Szablistka Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego podczas zmagań w szwajcarskiej Bazylei została zastopowana dopiero w walce o wielki finał. Cieślar zaledwie jednym punktem uległa Hiszpance Celii Perez Cuence 14:15. Tym samym nasza zawodniczka powtórzyła sukces z 2022 roku gdy po raz pierwszy sięgnęła po brązowy medal mistrzostw Europy.

Zawodniczka ZKSz Sosnowiec w 1/32 finału miała tzw. wolny los, a w 1/16 finału zwyciężyła Niemkę Larissę Eifler 15:13. W kolejnej rundzie okazała się lepsza od Jolien Corteyen wygrywając także 15:13, a w ćwierćfinale o jedno trafienie – 15:14 – była lepsza od 18. w światowym rankingu Francuzki Sarah Noutchy.

– To zwieńczenie niezwykle ciężkiego sezonu. Warto wspomnieć, że rok temu Zuzia stanęła na najniższym stopniu podium podczas młodzieżowych ME U-23 – podkreśla Tomasz Dominik, który prowadzi Cieślar zarówno w klubie jak i w reprezentacji Polski.

– Bardzo się cieszę z tego wyniku i kolejnego medalu ME, choć na pewno jest niedosyt, bo przegrałam walkę o finał jednym trafieniem, a prowadziłam już 14:13. Tak to jednak w sporcie bywa. Za mną kolejny udany sezon, wywalczyłam w nim złoto mistrzostw Polski tak indywidualnie jak i w drużynie, do tego sukcesy w Pucharze Polski, a na koniec jeszcze medal mistrzostw Europy -wylicza Zuzanna Cieślar.