Kolejni wpadli z narkotykami

Wywiadowcy to policjanci, którzy pełnią służbę bez munduru, poruszając się po mieście nieoznakowanymi radiowozami. Dzięki temu podczas realizacji czynności wykorzystują element zaskoczenia. Praca głównie w nocy oznacza, że znaczna część zatrzymywanych przez nich sprawców to sprawcy przestępstw narkotykowych lub włamań- zatrzymywani na gorącym uczynku.

Pracowita noc sosnowieckich wywiadowców

Doświadczeni wywiadowcy potrafią na pierwszy rzut oka rozpoznać podejrzane zachowanie. Zwykle policyjna intuicja ich nie myli. Doskonale również znają kryjówki, w których sprawcy chcą schować nielegalnie posiadane przedmioty. Tylko wczoraj dwa patrole pełniące służbę w różnych częściach Sosnowca tj. ul. Mikołajczyka i ul. Nowopogońska, zatrzymały posiadaczy narkotyków.

W obu przypadkach zachowanie przechodniów zwróciło uwagę funkcjonariuszy. Nie dość, że mężczyźni rozglądali się nerwowo, to jeszcze kiedy zbliżyli się do patrolu, okazało się, że „ciągnie się za nim” intensywna woń marihuany.

Przytoczone przykłady to zatrzymania zrealizowane tylko w ostatnim czasie i to zaledwie drobna część zatrzymań, dokonywanych przez policyjnych wywiadowców. To funkcjonariusze, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo każdego dnia i każdej nocy, a których nie zauważamy. Ich „niewidzialność” jest ich największym atutem.