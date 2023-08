Ruszyła sprzedaż biletów na mecz o Pekao S.A. Superpuchar Polski w koszykówce mężczyzn

20 września o godz. 19:00 mistrz Polski, King Szczecin podejmie zdobywcę Pucharu Polski, Trefl Sopot w meczu o Pekao S.A. Superpuchar Polski. Spotkanie o trofeum im. Adama Wójcika zostanie rozegrane w Arenie Sosnowiec wchodzącej w skład ArcelorMittal Park. Sprzedaż biletów ruszyła na ABILET.pl.

Czeka nas doskonała inauguracja koszykarskiego sezonu 2023/2024!

W spotkaniu o Pekao S.A. Superpuchar Polski 20 września o godz. 19:00 zmierzą się czołowe zespoły ORLEN Basket Ligi – mistrz Polski, King Szczecin oraz zdobywca Pucharu Polski, Trefl Sopot. Mecz odbędzie się w Arenie Sosnowiec wchodzącej w skład ArcelorMittal Park, a transmisję zobaczymy w sportowych stacjach Polsatu.

Bilety w cenach 20 zł (ulgowe) oraz 40 zł (normalne) dostępne są na stronie ABILET.pl

Bilety ulgowe przysługują uczniom i studentom do 26 lat oraz emerytom i rencistom po okazaniu przy wejściu na halę odpowiednich dokumentów. Dzieci do lat 6 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące.

– Nowy sezon ORLEN Basket Ligi zapowiada się ekscytująco, a jeszcze dzień przed jego oficjalnym rozpoczęciem tradycyjnie rozegramy spotkanie o Pekao S.A. Superpuchar Polski. Dla Kinga Szczecin i Trefla Sopot będzie to więc okazja do zdobycia prestiżowego trofeum im. Adama Wójcika. Starcie tych drużyn to gwarancja wielkich koszykarskich emocji. Już teraz zapraszamy wszystkich kibiców do Sosnowca – mówi Łukasz Koszarek, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki.

– Będzie nam niezwykle miło być po raz kolejny współorganizatorem koszykarskiego święta. Tym razem Sosnowiec będzie miejscem, w którym rozstrzygnie się rywalizacja o Superpuchar koszykarzy. Jesteśmy dumni z tego, że nasz obiekt znów będzie areną wyjątkowych zmagań. Nasza współpraca z PZKosz układa się znakomicie, gościliśmy już w Arenie Sosnowiec reprezentację koszykarzy, koszykarki rywalizowały o Puchar Polski, a przez kolejne lata nie tylko panie, ale także panowie będą w Sosnowcu walczyć o Puchar Polski – nie kryje dumy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Arena Sosnowiec w ArcelorMittal Park gościła już reprezentację Polski oraz turniej o Puchar Polski kobiet. Już wcześniej ogłoszono, że trzy najbliższe edycje Pekao S.A. Pucharu Polski kobiet i mężczyzn rozegrane zostaną właśnie w tym obiekcie.

W 2022 roku mecz o Superpuchar Polski wygrała BM Stal Ostrów Wielkopolski. Wtedy wygrała z WKS Śląskiem Wrocław 94:81, a Najbardziej Wartościowym Zawodnikiem spotkania został wybrany Damian Kulig.

Puchar im. Adama Wójcika składa się z pięciu ramion symbolizujących pięciu zawodników na boisku oraz korony, która jest nawiązaniem do historycznego wyczynu śp. Adama Wójcika – jako pierwszy w historii zawodnik Polskiej Ligi Koszykówki przekroczył granicę 10 tysięcy punktów. Piłka znajduje się w sercu pucharu, dla podkreślenia znaczenia koszykówki w jego życiu. Trofeum jest wykonane ręcznie ze stali, pokryte mosiądz patyną, polerowane, osadzone na granitowej podstawie. Zostało przygotowane na specjalne zamówienie, zgodnie z projektem zaakceptowanym przez żonę śp. Adama Wójcika.

