Ruszyły zapisy na lekcje teatralne w Teatrze Zagłębia!

Poznaj teatr od podszewki! Teatralny Plan Lekcji to propozycja dla grup zorganizowanych – szkolnych i przedszkolnych, dla podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych i wszystkich osób ciekawych teatru. Podczas zajęć widzowie oglądają niedostępne na co dzień zakamarki albo biorą udział w warsztacie teatralnym.

9:00-10:00 – zwiedzanie zakamarków teatru / warsztaty teatralne

10:00-11:00 – zwiedzanie zakamarków teatru / warsztaty teatralne

11:00-12:00 – zwiedzanie zakamarków teatru / warsztaty teatralne

12:00-13:00 – zwiedzanie zakamarków teatru / warsztaty teatralne

Teatr Zagłębia zaprasza na kolejny sezon zajęć teatralnych dla grup zorganizowanych

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godziny 9:00 do 13:00. Istnieje możliwość zapisania grupy na jedną lub dwie godziny zajęć. Podczas spotkania z naszym aktorem dodajemy odwagi do zabierania głosu, zadawania pytań, ale przede wszystkim uruchamiamy twórczy potencjał tkwiący w każdej uczennicy i każdym uczniu! Dzieci i młodzież wędrują zakamarkami teatru lub uczestniczą w warsztacie teatralnym, który integruje całą grupę. Uczestnicy wykonują ćwiczenia aktorskie, wchodzą na scenę, gdzie można z bliska obejrzeć jej kulisy, zaglądają do magazynu czy pracowni fryzjerskiej.

Lekcje teatralne ruszają od 2 października i odbywają się w każdy poniedziałek poza ostatnim poniedziałkiem miesiąca. Zajęcia prowadzi Michał Bałaga, aktor Teatru Zagłębia. Koszt jednej godziny zajęć: 10 zł za osobę.

Informacje i zapisy: