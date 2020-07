Kolejne sosnowieckie kopciuchy odejdą w niepamięć

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W Sosnowcu znikną kolejne dziesiątki pieców, które zatruwają powietrze. Zmieni się również wygląd budynków mieszkalnych.

W sumie, od 2015 roku, ilość pieców w mieście zmalała o kilka tysięcy

Sosnowiec szykuje się do inwestycji, dzięki której zniknie ponad 150 pieców węglowych, a więc tak zwanych kopciuchów. Termomodernizację przejdą także kolejne budynki w zasobach Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, położone przy ulicy Naftowej. Cała inwestycja to koszt 7,2 mln złotych, a we wtorek miasto podpisało umowę na unijne dofinansowane (5,6 mln zł), które otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kolejne budynki w Sosnowcu pozbędą się kopciuchów. Będzie to miało bezpośredni wpływ na nas wszystkich - nie tylko mieszkańców miasta. Smog nie zna granic administracyjnych i ważne, abyśmy kompleksowo podchodzili do tematu - mówi wiceprezydent Sosnowca, Michał Zastrzeżyński.

Cieszę się z kolejnej umowy, którą podpisujemy. Gospodarstwa domowe w naszym regionie pozbędą się pieców, a zyska na tym powietrze w całym regionie - mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚ w Katowicach.

W 2020 roku zakończona będzie termomodernizacja budynków, a w następnym roku zostanie podłączone centralne ogrzewanie.

To nie pierwsze miejskie inwestycje w poprawę jakości powietrza

Od 2015 roku w Sosnowcu zlikwidowaliśmy prawie 4000 pieców. Tylko dzięki miejskim dotacjom (do 8 tys. zł) zniknęło ponad 2200 kopciuchów. Dzięki temu zredukowaliśmy emisję pyłu PM10 o ponad 100 Mg/rok.

Warto pamiętać, że do 30 września 2020 roku trwa nabór wniosków o dotacje, dzięki którym zwracamy do 80% poniesionych kosztów modernizacji systemów grzewczych (do 8 000 złotych).