Kolejne pieniądze z wyprawki szkolnej na kontach rodziców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 2 mln świadczeń na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”, co objęło ponad 2,2 mln dzieci. Do rodziców trafiło w sumie ponad 613 mln zł. W województwie śląskim na rachunki bankowe rodziców i opiekunów trafiło blisko 48 mln zł.

Wnioski o wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start” wpływały od 1 lipca

Ostatnim dniem na elektroniczne wypełnienie i przesłanie dokumentów o świadczenie 300+ jest 30 listopada. Zatem rodzice mają jeszcze 4 miesiące na wysłanie wniosku.

- Warto zrobić to przed końcem wakacji, czyli do 31 sierpnia, bo wówczas wypłata świadczenia nastąpi do 30 września. W sam raz, by zrobić czy też uzupełnić szkolne zakupy dla ucznia na samym początku roku szkolnego – podkreśla Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

ZUS rozpoczął wypłatę wyprawki szkolnej 18 lipca

Sukcesywnie, kolejni wnioskodawcy, otrzymują świadczenia.

- W województwie śląskim do tej pory złożono 220 tys. wniosków na ponad 300 tys. dzieci. Liczba przyznanych świadczeń przekroczyła 268 tys. Wypłacono już 159 tys. świadczeń na kwotę 47,7 mln zł. Wkrótce ZUS przeleje kolejne kwoty na świadczenie „Dobry Start” na konta dla rodziców i opiekunów – informuje rzeczniczka.

ZUS po raz drugi przyznaje świadczenie 300 plus w ramach rządowego programu „Dobry start”. Z wyprawki szkolnej skorzysta w tym roku ponad 4,4 mln dzieci. Środki z programu przysługują rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub policealnej do 20. roku życia i do 24. roku życia – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Wnioski o świadczenie na rok szkolny 2022/2023 można składać wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej i portal Empatia.

Powiadomienie o umieszczeniu informacji o przyznaniu świadczenia zostanie przekazane na adres mailowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia.

Jeśli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do klientów zostanie skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosków, które zostanie umieszczone na profilu klienta na portalu PUE ZUS, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany SMS-em wysłanym na numer telefonu wskazany we wniosku.