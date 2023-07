Kolejne nowe mieszkania w Sosnowcu. Tym razem przy Żelaznej

Miasto przygotowuje się do budowy kolejnych mieszkań. Tym razem Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych podpisuje umowę na budowę dwóch bloków przy ul. Żelaznej.

Nowe mieszkania w Sosnowcu

Umowa przewiduje budowę dwóch budynków mieszkalnych, po 34 mieszkania, wraz z lokalem usługowym w każdym.

– W obu zaprojektowane zostało 5 mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami lub dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Inwestycja przewiduje także budowę 108 miejsc parkingowych oraz 14 kolejnych z niebieskimi kopertami – mówi Agnieszka Czechowska-Kopeć, prezes MZBM-TBS.

Powstaną dwa bloki mieszkalne przy ulicy Żelaznej

Elewacja wykończona będzie tynkiem mozaikowym z dodatkiem miki perłowej, kolor będzie zbliżony do jasno – piaskowego. W strefie cokołowej kolor zbliżony do szarego. Budynki będą podłączone do centralnego ogrzewania. Lokale usługowe mogą zostać podzielone na dwie części. Między budynkami zorganizowana została droga wewnętrzna, chodniki i miejsca parkingowe na powierzchni. Projektowane budynki są pięciokondygnacyjne. Całość uzupełnią dwa place zabaw dla dzieci.

Wokół głównego wejścia do budynku zapewniona będzie swoboda poruszania się osób z niepełnosprawnościami, w tym nawierzchnia przed wejściem głównym do budynku będzie utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie nie będzie większe niż 5%.

Kolejna inwestycja mieszkaniowa w Sosnowcu

Termin realizacji inwestycji to rok od dnia przekazania placu budowy, a więc 2. połowa 2024 roku. Zasady najmu będą znane w ciągu kilkunastu tygodni.

Wykonawcą została firma Elbud z Bytomia, która inwestycję przeprowadzi za niemal 25,5 mln zł. Miasto na ten cel otrzymało prawie 20 mln złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego. To nie pierwsza w ostatnim czasie duża inwestycja mieszkalna MZBM TBS. Wcześniej spółka wybudowała tzw. Kwiatową Dolinę. To 43 domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej, które znajdują się przy ulicy Rydza Śmigłego.