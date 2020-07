Kolejne maseczki przekazane potrzebującym

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Od kilku tygodni w Areszcie Śledczym w Sosnowcu trwa akcja szycia maseczek ochronnych przez skazanych. W piątek ich kolejną partię funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali Caritasowi Diecezji Sosnowieckiej. #ResortSprawiedliwościPomaga. Ciągle. W Sosnowcu również.

Od kilkunastu tygodni trwa wspólna akcja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej o nazwie #ResortSprawiedliwościPomaga, w ramach której funkcjonariusze wszystkich polskich jednostek penitencjarnych angażują się w akcje pomocowe dla potrzebujących. Funkcjonariusze z sosnowieckiego aresztu również pomagają: oddając krew, przekazując dla chorego Teosia rękodzieła wykonane w ramach programów readaptacyjnych i zajęć kulturalno-oświatowych, a także aktywując potencjał do pomagania drzemiący w osobach pozbawionych wolności.

"Jesteśmy razem". Tym razem z kolonistami

Dzięki trwającemu od kilku tygodni programowi "Jesteśmy razem" osoby pozbawione wolności odbywające karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego mają okazję wspomóc potrzebujących. Kilku skazanych każdego dnia przygotowuje półfabrykaty a następnie szyje maseczki ochronne. W piątek 1000 z nich zostało przekazanych Caritasowi Diecezji Sosnowieckiej.

Maseczki trafią do licznej grupy dzieci biorących udział w koloniach organizowanych przez Caritas. Wszystko wskazuje również na to, że nie była to ostatnia partia maseczek ochronnych przekazanych przez Służbę Więzienną dla sosnowieckiego Caritasu. Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej Ks. Tomasz Folga wyraził zainteresowanie dalszą współpracą w tym zakresie oraz innymi wspólnymi inicjatywami charytatywnymi.

Maseczki a resocjalizacja

Możliwość pomocy to chociaż namiastka poczucia wpływu na obecną sytuację epidemiczną, to także nabywanie umiejętności troszczenia się o wspólne dobro i kształtowanie empatii i poczucia odpowiedzialności. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to elementarne składniki procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Tekst: por. G. Kantor