Kolejne dzieciaki otrzymały uprawnienia na jazdę rowerem!

Maj i czerwiec to czas egzaminów na kartę rowerową dla uczniów Szkół Podstawowych. Jak co roku, sosnowieccy policjanci uczestniczą w egzaminach. Wczoraj mundurowi odwiedzili Szkołę Podstawową numer 23 w Sosnowcu, gdzie sprawdzali umiejętności dzieci z zakresu jazdy na rowerze oraz podstawowych zasad przepisów ruchu drogowego.

Bezpieczni rowerzyści

Bezpieczeństwo na drogach jest niezwykle ważne, a edukacja w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego powinna rozpoczynać się już od najmłodszych lat. Dla uczniów karta rowerowa jest pierwszym uprawnieniem do pełnoprawnego poruszania się po drogach publicznych. Aby egzaminy były skuteczne i promowały odpowiednie zachowanie na drodze, podczas ich przeprowadzania obecni są policjanci. Jest to doskonała okazja do rozmowy o bezpieczeństwie.

Mundurowi mają także możliwość bezpośredniej obserwacji uczniów w praktycznych sytuacjach drogowych. Mogą zwracać uwagę na błędy i udzielać wskazówek dotyczących poprawnego zachowania na drodze.To umożliwia uczniom natychmiastową informację zwrotną i daje im szansę na szybką korektę ewentualnych nieprawidłowości.