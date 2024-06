Wystartowały zapisy na PolSailing 2024. Sprawdźcie szczegóły!

PGE PolSailing zakłada prowadzenie szerokiego programu edukacyjno-sportowego wokół żeglarstwa.

Celem jest promowanie żeglarstwa

Program skierowany jest do dzieci i rodziców z całej Polski. Zajęcia są bezpłatne, zgodnie z ustalonym planem zajęć i mają one zachęcić dzieci do rozpoczęcia żeglarskiej przygody, którą po zakończeniu programu będą mogły kontynuować w istniejących szkołach i klubach żeglarskich.

Celem zajęć jest zaszczepienie wśród dzieci pasji do żeglarstwa oraz kształtowanie pozytywnych postaw. Przede wszystkim czerpanie radości z aktywności sportowej i rozwoju osobistego dzieci, ale również: bezpieczeństwo na wodzie / dbanie o środowisko / umiejętność pracy w grupie.

Zajęcia OPTIMIST skierowane są do dzieci w wieku 7-10 lat (roczniki 2014-2017).

skierowane są do dzieci w wieku 7-10 lat (roczniki 2014-2017). Zajęcia MŁODY ŻEGLARZ skierowane są do dzieci w wieku 12-15 lat (roczniki 2009-2012).

Rekrutacja do programu: www.polsailing.pl

Operatorem regionalnym programu PGE PolSailing 2024 jest Klub Żeglarski ZAGŁĘBIE w Sosnowcu.