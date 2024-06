Po ponad 450 dniach wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego ponownie otwarty!

25 czerwca 2024 roku, po ponad 450 dniach znów możemy korzystać z wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Wojska Polskiego!

Stary wiadukt powstał z początkiem lat 50-tych ubiegłego wieku. W jego miejsce właściwie powstały dwa wiadukty. Jeden dla pieszych, rowerzystów i ruchu samochodowego o szerokości 14,95m. oraz drugi wyłącznie na potrzeby tramwajów (8,95m). Wiadukt tramwajowy został przygotowany na dwa tory, wcześniejsza konstrukcja była jednotorowa. Prace na wiadukcie tramwajowym będą jeszcze trwały, dlatego tramwaj wróci najprawdopodobniej we wrześniu. Obie konstrukcje są o długości całkowitej 72,1m. Nośność obiektu odpowiada klasie obciążenia A, czyli najwyższej możliwej.

Najprawdopodobniej w weekend na swoje pierwotne trasy wrócą autobusy linii 18, 160 i 160S. Także zastępcza komunikacja tramwajowa zmieni trasę i będzie kursowała wzdłuż ulicy Andersa i Wojska Polskiego, czyli tak, jak przebiega trasa linii tramwajowej nr 26. Poprawi się również bezpieczeństwo pieszych, którzy nie będą już wsiadać i wysiadać do tramwaju bezpośrednio z drogi, tylko z wydzielonego peronu tramwajowego. Nowa konstrukcja kosztowała 42,5 mln zł.

Mieszkańcy pytają również o budowę ronda w miejscu obecnego skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Traugutta.

– Jesteśmy na etapie kompletowania całej dokumentacji potrzebnej do ogłoszenia przetargu na wyłonienie firmy, która zajmie się przebudową. Liczę, że przetarg ogłosimy we w lipcu. Datę rozpoczęcia prac poznamy pewnie za ok 2 może 3 miesiące. Będziemy informować. Co ważne, część wykonanych prac na dojeździe od strony Mysłowic ma charakter tymczasowy z uwagi na zaplanowaną przebudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.