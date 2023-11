Kolejna odsłona Manufaktury Św. Mikołaja w Sosnowcu. Sprawdź program!

Od kilku tygodni trwały intensywne przygotowania do manufaktury Świętego Mikołaja. To wydarzenie, które zna praktycznie każdy dzieciak z Sosnowca, w tym roku odbędzie się w niedzielę 10 grudnia. Początek godz. 14.00.

Święty Mikołaj odwiedzi Sosnowiec

– Jestem pewien, że i w tym roku Święty Mikołaj nie zawiedzie tych, którzy liczą na uśmiech, radość, dobrą zabawę i prezenty. Tak najkrócej można opisać to, co będzie się działo w drugą niedzielę grudnia w Sosnowcu – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Zanim jednak zacznie działać manufaktura, koniecznie trzeba zajrzeć na świąteczny jarmark. W tym roku po raz pierwszy jarmark w nowej odsłonie odbędzie się na placu Powstańców Styczniowych i potrwa prawie do samych świąt. Zakończy się dopiero dzień przed Wigilią, więc każdy będzie mieć szansę sprawdzić, jakie w tym roku świąteczne specjały i niespodzianki przygotowali wystawcy – dodaje.

W dniu otwarcia manufaktury świąteczna atmosfera będzie panować zarówno wewnątrz Urzędu Miejskiego, który przez kilka godzin stanie się główną siedzibą świątecznej działalności Świętego Mikołaja, jak i na całej alei Zwycięstwa. Jak w ukropie będzie się uwijał nie tylko długo wyczekiwany gość z Laponii, ale także jego liczny zespół elfów. Cały plan produkcji świątecznych zabaw i atrakcji został już dopięty na ostatni guzik. Dzieciaki na zewnątrz urzędu będą mogły przejechać się kolejką Świętego Mikołaja, sprawdzić, jak działa pontonowa zjeżdżalnia „snowtubing”, kierować samochodzikami do zderzeń „bumber cars” czy pokręcić się na karuzelach. Na manufakturę dzieciaki czekają cały rok. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem nie zawiodą mikołajowe elfy, które zaplanowały wspólne zabawy, animacje i warsztaty plastyczne. Dzieciaki będą miały szansę zrobić świąteczną skarpetę, bombkę akrylową, ekotorbę, choinkę 3D, ekobombkę, świąteczny lampion, mini-stroik czy świąteczną makramę.

Jak co roku najmłodsi będą mieć okazję napisać listy do Świętego Mikołaja i jeśli nie zasłużyli na rózgę, to doczekają się prezentów. Wiele będzie się dziać w stajni Mikołaja, stworzonej na jednym z urzędowych pięter. Na pewno warto zajrzeć do sali, gdzie na co dzień odbywają się sesje Rady Miejskiej, ponieważ w tym dniu polityczne debaty i potyczki zastąpią magiczne pokazy i sztuczki. Swoje stoiska z warsztatami plastycznymi będą mieć także Miejska Biblioteka Publiczna, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Teatr Zagłębia, Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki i Przystanek Otwartej Kultury.

Świąteczne atrakcje w Sosnowcu

W dniu imprezy odbędzie się również „Mikołajowa Gra Miejska” dla całej rodziny. Uczestnicy będą musieli pokonać trasę oraz wykonać zadania, przygotowane w punktach kontrolnych. Dodatkową atrakcją będzie przyjazd grupy motocyklowej „MotoPogorianie”, a o godz. 17.00 w nastrój świąteczny przez zapaleniem światełek na choince wprowadzi wszystkich chór God’s Proper ty. Na koniec tego dnia, przy akompaniamencie Sosnowieckiej Orkiestry Dętej odbędzie się ceremonia zapalenia światełek na miejskiej 16-metrowej choince. Zanim jednak Manufaktura rozpocznie swoją działalność, warto swoje kroki skierować na plac Powstańców Styczniowych, gdzie w dziesięciu drewnianych domkach, sprzedawcy będą oferować gorące napoje, ozdoby, stroiki i lokalne przysmaki. Przed dworcem zostanie zamontowana także scena, na której będą odbywać się występy, jak i mierzące 15 metrów koło młyńskie oraz domek Świętego Mikołaja, w którym każdy będzie mógł zrobić sobie zdjęcie. 6 grudnia na jarmarku ma się pojawić Święty Mikołaj, który wręczy dzieciakom prezenty.

Warto pamiętać, iż w związku z organizacją manufaktury w dniach od 8 do 10 grudnia w okolicach urzędu zostaje zmieniona organizacja ruchu.

Uczestników Jarmarku władze miasta zapraszają do parkowania w następujących miejscach: