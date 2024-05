Koleje Śląskie polecają się na kolejny długi weekend

Dodatkowe pociągi i oferta specjalna dla pasażerów „W grupie raźniej” to propozycja Kolei Śląskich na nadchodzący długi weekend 29 maja – 2 czerwca. Oferta „W grupie raźniej” to coś dla tych, którzy lubią podróżować w towarzystwie.

Zasada jest prosta – jedna osoba kupuje bilet ważny przez 24 godziny w cenie 100 złotych i zabiera ze sobą trzy dodatkowe osoby we wspólną podróż Kolejami Śląskimi. Oferta obowiązuje na wszystkich trasach obsługiwanych przez regionalnego przewoźnika z wyłączeniem odcinka Chałupki – Bohumin.

Bilety w tej ofercie można kupować w przedsprzedaży, do czego bardzo zachęcamy – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Bisy, czyli dodatkowe pociągi na torach

W długi weekend regionalny przewoźnik uruchomił dodatkową parę pociągów z Katowic do Wisły i z Rybnika do Wisły. Pociągi te kursują już od 27 kwietnia w dni wolne od pracy i będą kursować do 1 września. Ograniczenie liczby pociągów dodatkowych wynika z ruchu jednotorowego dwukierunkowego na odcinku od Kobióra do Czechowic-Dziedzic. Dodatkowo, w związku z dużym zainteresowaniem pasażerów pociągiem 94607 (z Katowic 9:58) uruchomiono specjalny pociąg bisowy kursujący w dniach 1, 3 i 5 maja, który zabierał tych pasażerów, którzy ze względu na dużą frekwencję nie mogli skorzystać z pierwszego pociągu nr 94607. Dodatkowy skład został również uruchomiony z Wisły do Katowic po godzinie 16.

Rekordowy czwartek 2 maja

Nie pierwszy raz regionalny przewoźnik reaguje na potrzeby pasażerów w okresie majówki. W 2023 roku Koleje Śląskie uruchamiały bisowe pociągi uzupełniające z Katowic do Wisły w liczbie dwóch par, co wynikało z bardzo dużego zainteresowania pasażerów podróżami do Wisły. W tym roku poza wcześniej podanymi pociągami dodatkowymi uruchomiono pociąg bisowy w formule ad hoc, czyli wynikającej z bieżącej potrzeby przewiezienia dużo większej liczby pasażerów. Łącznie każdego majowego dnia świątecznego uruchomiono trzy dodatkowe pary

połączeń oraz dwie dodatkowe pary w dniach 27, 28 kwietnia, a także 2 i 4 maja.

Rekordowy w Kolejach Śląskich był czwartek 2 maja – tego dnia z usług regionalnego przewoźnika skorzystało ponad 65 tys. osób.

