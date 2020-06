Kino samochodowe już w ten weekend

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Kino samochodowe już 5 czerwca. Tym razem na ekranie Milczenie Owiec.

KINO SAMOCHODOWE - MILCZENIE OWIEC

reżyseria: Jonathan Demme

gatunek: Thriller

czas trwania: 1 godz. 58 min

Psychopata porywa i morduje młode kobiety na środkowym zachodzie. Wierząc, że w ujęciu tego mordercy dopomoże tylko inny przestępca, FBI wysyła agentkę Clarice Starling (Jodie Foster) na wywiad z obłąkanym więźniem, który może dostarczyć psychologicznych przesłanek i tropów do kolejnych działań zabójcy. Więzień, psychiatra, dr Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) jest genialnym mordercą-ludożercą, który pomoże agentce Starling, jeżeli ona będzie karmić jego chorą ciekawość detalami ze swojego skomplikowanego życia. Ta pokręcona relacja zmusza Starling nie tylko do konfrontacji z jej psychicznymi demonami, ale doprowadza ją również do spotkania twarzą w twarz z szalonym, ohydnym mordercą, wcieleniem zła tak mocnym, że nie będzie miała odwagi - ani siły - by go zatrzymać!

(opis dystrybutora dvd)

5.06.2020 godzina 21:30

PARKING - Energetyczne Centrum Kultury

ul. Będzińska 65, Sosnowiec

Wjazd na teren pokazu jest możliwy w g. 20.00 - 21.15

Bilety: 19,00 zł (cena za samochód osobowy)

Bilety dostępne online na stronie www.kiepura.pl

Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją "Warunków udziału w pokazach filmowych na terenie Energetycznego Centrum Kultury".