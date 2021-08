Kierunek: mPrawo Jazdy

22 038 598 – dokładnie tyle osób w Polsce ma prawo jazdy. Jeśli jesteś w tej grupie – w swoim telefonie możesz też mieć mPrawo Jazdy. Podpowiadamy, jak je zdobyć. Po pierwsze i najważniejsze – pobierz naszą aplikację mObywatel.

mPrawo Jazdy to mówiąc najkrócej – prawo jazdy w telefonie. W naszej aplikacji można je znaleźć od 5 grudnia 2020 r. Do tej pory taki dokument pobrało niemal trzy miliony osób (2 870 478). To prawie 60% wszystkich użytkowników mObywatela.

Jazda z mObywatelem

- mPrawo Jazdy korzysta z aktualnych danych, które znajdują się w Centralnej Ewidencji Kierowców. Znajdziemy w nim niemal wszystkie dane, które mamy także w tradycyjnym dokumencie – tłumaczy minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Inne może być zdjęcie. W aplikacji pobierane jest z mTożsamości, czyli będzie takie, jakie mamy w dowodzie osobistym – dodaje.

Inne różnice? Niewielkie

W mPrawie Jazdy – numer dokumentu nie zawiera ukośników, bo tak dane są zapisane w rejestrze, z którego są pobierane. mPrawo Jazdy prezentuje kody ograniczeń i dodatkowych uprawnień bez informacji dodatkowych.

mPrawo Jazdy nie zastępuje tradycyjnego prawa jazdy. To odzwierciedlenie danych zawartych w tym dokumencie.

WAŻNE! Jeśli chcesz mieć mPrawo Jazdy, musisz też mieć ważne tradycyjne prawo jazdy.

Masz tradycyjne prawo jazdy i chcesz też mieć mPrawo Jazdy? Oto co musisz zrobić, by tak się stało.

Po pierwsze i najważniejsze – pobierz naszą aplikację mObywatel. Jest bezpłatna, dobrowolna i bezpieczna. Przygotowuje ją zespół NASK. W zależności od tego, z jakiego telefonu korzystasz - możesz ją pobrać ze sklepu Google Play lub AppStore.

Aby uruchomić mObywatela potrzebujesz profilu zaufanego.

Jeśli nie masz profilu zaufanego, załóż go w kilka chwil, przez internet.

Jeśli masz już profil zaufany i naszą apkę w telefonie – aktywuj w niej mObywatela (dawniej mTożsamość), czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego.

Jeśli pierwszy raz korzystasz z aplikacji, tłumaczymy jak aktywować mObywatela:

Będąc w aplikacji kliknij „+ Dodaj pierwszy dokument” w oknie głównym aplikacji i wybierz mObywatel.

Aktywowanie tego modułu jest konieczne do korzystania z mPrawa Jazdy.

Jeśli masz już mObywatela – wystarczy, że dodasz mPrawo Jazdy (klikając „+ Dodaj dokument” w oknie głównym aplikacji). Gotowe!

Wygoda i bezpieczeństwo

Od 5 grudnia kierowcy w Polsce nie mają obowiązku wożenia ze sobą tradycyjnego prawa jazdy. Do czego więc może się przydać mPrawo Jazdy?

- mPrawo Jazdy może być przydatne przy wypożyczaniu samochodu, potwierdzaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów, przy zakupie ubezpieczenia, podczas kontroli drogowej lub podczas kolizji, kiedy okazujemy uprawnienia innemu kierowcy bez wzywania policji – mówi minister Adam Andruszkiewicz. – Nasza aplikacja to nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo. Dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem, który potwierdza ich autentyczność – dodaje.

Co ważne, zapisane w mObywatelu są bezpieczne nawet po zgubieniu telefonu dane - chroni je nie tylko zaszyfrowany zapis, ale też zabezpieczenie blokadą telefonu oraz hasło, które wybierasz przy aktywacji aplikacji.

Więcej informacji o mPrawie Jazdy, w tym odpowiedzi na najważniejsze pytania na jego temat – znajdziecie na naszej stronie. Sprawdźcie!

Kierowca = mObywatel

mPrawo Jazdy to niejedyny dostępny w mObywatelu dokument, który może się przydać kierowcom. Znajdziecie tam także m.in.:

mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu,

Licznik punktów karnych – w naszej aplikacji w kilka chwil sprawdzisz aktualną liczbę swoich punktów karnych.

To nie wszystko! Informacje o pozostałych dokumentach dostępnych w naszej aplikacji znajdziecie na gov.pl/mobywatel.

Naprawdę warto mieć mObywatela w swoim telefonie. Przyda się w wielu życiowych sytuacjach. Dlatego pobierz aplikację już dziś!

Zaczęliśmy od informacji na temat liczby osób w Polsce, które mają prawo jazdy. Na koniec – jeszcze kilka ciekawostek na ten temat.

Od początku tego roku do końca lipca prawo jazdy odebrało w Polsce 216 169 osób. Najwięcej w marcu. Większość – 109 887 – tegorocznych kierowców to kobiety:

styczeń – 30 466 (15 980 kobiet i 14 486 mężczyzn)

luty – 32 861 (17 077 kobiet i 15 784 mężczyzn)

marzec – 36 215 (18 708 kobiet i 17 506 mężczyzn)

kwiecień – 30 317 (15 245 kobiet i 15 072 mężczyzn)

maj – 27 780 (13 749 kobiet i 14 031 mężczyzn)

czerwiec – 28 749 (14 247 kobiet i 14 502 mężczyzn)

lipiec – 29 782 (14 878 kobiet i 14 904 mężczyzn).

Skąd to wszystko wiemy? Z Centralnej Ewidencji Kierowców. To ta sama baza, z której pobierane są dane do mPrawa Jazdy.