Sosnowiec będzie miał 25 elektrycznych autobusów!

Nawet co piąty autobus jeżdżący pod szyldem Zarządu Transportu Metropolitalnego wkrótce może być zasilany paliwem alternatywnym. Gdy dodamy do tego tramwaje i trolejbusy – co trzeci.

Wszystko to możliwe dzięki dofinansowaniu zakupu autobusów elektrycznych. Metropolia GZM właśnie podpisała umowę na 32 pojazdy wraz z budową stacji ładowania w ramach programu GEPARD II oraz ubiega się o dofinansowanie zakupu 20 zasilanych wodorem w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. Ponadto PKM Katowice, PKM Gliwice i PKM Sosnowiec oczekują m.in. na dostawę łącznie 34 „elektryków”.

- Rozwój transportu niskoemisyjnego jest dla nas jednym ze strategicznych celów – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Małymi krokami, wspólnie z naszymi operatorami i PKMami, staramy się, by w naszej flocie liczba „elektryków” i pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi systematycznie wzrastała. Ze względu na wciąż utrzymujące się wysokie koszty wdrożenia tych technologii, ich zakup nie byłby możliwy bez rządowego i unijnego wsparcia. Dzięki temu nasz transport publiczny staje się coraz bardziej komfortowy i, co jest równie ważne, ekologiczny. Poprawa jakości powietrza właśnie poprzez inwestycje w rozwój transportu niskoemisyjnego to jedno z naszych najważniejszych wyzwań – dodaje.

Do końca marca GZM ogłosi przetarg na zakup 32 elektrycznych autobusów

Koszt tej inwestycji to 120 mln zł, z czego 80 mln zł to dofinansowanie otrzymane w ramach programu GEPARD II. W środę (10 marca) w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja w połowie będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a w połowie z NFOŚiGW. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WSL zostanie podpisana po ogłoszeniu przetargu na realizację projektu.

Dzięki temu na drogach GZM pojawi się 27 autobusów 12-metrowych, 5 przegubowych o długości 18 metrów oraz zakupionych zostanie 16 mobilnych ładowarek, z których będą mogły korzystać jednocześnie po dwa autobusy. Ponadto w sześciu miastach zostanie wybudowanych 9 stacjonarnych ładowarek – po jednej w Katowicach, Tarnowskich Górach, Mikołowie, Będzinie, Sosnowcu oraz cztery w Gliwicach. Sosnowiecki PKM będzie użytkował w sumie osiem autobusów po cztery 12-metrowe i 18-metrowe.

Elektryczne autobusy dołączą do floty ponad 200 pojazdów, które zasilane są paliwami alternatywnymi – sprężonym gazem ziemnym (149), napędem hybrydowym (41) i elektrycznym (13), a które już teraz obsługują pasażerów Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Dofinansowanie w ramach programu GEPPARD II otrzymały również Tyskie Linie Trolejbusowe, które zamówią 6 nowoczesnych trolejbusów hybrydowych.

Na dostawę łączenie 24 autobusów elektrycznych, które zostały kupione dzięki dotacji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, czekają również PKM Sosnowiec (14) i PKM Gliwice (10). Z kolei do floty PKM Katowice dołączy wkrótce 10 nowych „elektryków”. Gliwicka spółka podpisała również umowę na 15 autobusów hybrydowych.

To oznacza, że po realizacji trzech projektów w barwach PKM Sosnowiec będzie 25 autobusów elektrycznych.

Metropolia ubiega się także o dofinansowanie zakupu 20 pojazdów na ogniwa paliwowe zasilane wodorem. W tej sprawie trwa aktualnie ocena wniosku złożonego do programu „Zielony Transport Publiczny”. Projekt ten będzie pilotażem, stanowiącym pierwszy etap we wdrażaniu i upowszechnianiu transportu publicznego napędzanego wodorem na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Gdy te planowane zakupy zostaną sfinalizowane, to nawet co piąty autobus, jeżdżący pod szyldem ZTM, będzie napędzany niskoemisyjnym paliwem. Uwzględniając w tym zestawieniu również tramwaje (300) i trolejbusy (25), wtedy co trzeci pojazd na drogach GZM będzie zasilany paliwem alternatywnym.