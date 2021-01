Kiedy i jak używać świateł do jazdy dziennej

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Policjanci często spotykają się z zaskoczonymi kierowcami, kiedy okazuje się, że używali świateł dziennych niezgodnie z przepisami.

Nie w każdych warunkach wolno używać jedynie świateł do jazdy dziennej. Kiedy spada widoczność, trzeba włączyć światła mijania, by oświetlić auto także z tyłu, a o tym nagminnie zapominają kierowcy. Warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami, żeby uniknąć przykrych sytuacji na drodze.

Zasady używania świateł zewnętrznych określone są ustawie prawo o ruchu drogowym

Oprócz opisanych tam zasad używania świateł do jazdy dziennej są również wymienione warunki używania świateł mijania, drogowych i przeciwmgłowych. Policjanci zauważają, że jest z tym coraz większy problem. Światła do jazdy dziennej mogą być używane tylko w warunkach dobrej widoczności. Przy pogorszonej widoczności w dzień (opady, mgła) należy przełączyć je na światła mijania.

Przepisy w tej kwestii mówią wyraźnie – świateł do jazdy dziennej wolno używać zamiast świateł mijania, tylko w dzień i tylko w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Często kierowcy nie włączają świateł mijania po zmierzchu, albo gdy pada deszcz lub śnieg, jadąc z włączonymi światłami dziennymi. Takie postępowanie jest niedopuszczalne i stanowi wykroczenie, za które policjant może nałożyć mandat i punkty karne.

Zmniejszona przejrzystość powietrza może zostać spowodowana mgłą, opadami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, grad) lub innymi przyczynami (dym, kurz). W takich sytuacjach trzeba włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie.

W pojazdach rejestrowanych po raz pierwszy od 1 stycznia 2010 roku światła do jazdy dziennej mogą być zapalane tylko z przodu. Taki pojazd jadący w warunkach zmniejszonej przejrzystości z włączonym światłami dziennymi jest mało widoczny nie tylko dla kierowców jadących z przeciwka, lecz także dla poruszających się za nim.

Użytkownicy samochodów z systemem automatycznego sterowania oświetleniem powinni pamiętać, że tryb „Auto” nie zawsze włącza światła mijania podczas opadów deszczu, śniegu czy też w czasie mgły. Czujnik zmierzchu na pewno włączy nam światła mijania po wjechaniu do tunelu, ale ten, kto go nie posiada musi pamiętać, aby zrobić to samemu.

O konieczności włączenia świateł mijania trzeba pamiętać także podczas holowania – muszą zostać włączone w pojeździe holującym. Pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, ma być oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma mieć ponadto włączone światła pozycyjne. Zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Niedopuszczalne jest używanie świateł awaryjnych!

Przypominamy, że za jazdę bez wymaganych świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 200 zł i dwa punkty karne.