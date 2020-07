Już w ten weekend startują Sosnowieckie Podchody

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Już w najbliższy weekend (sobota 11 lipca) startują... Sosnowieckie Podchody, czyli coś dla wszystkich żądnych spędzenia czasu w sposób nietypowy!

Zabawa zaczyna się – to ciekawostka – w punkcie startowym jednej z sześciu specjalnie przygotowanych tras. Większość z nich znajdziecie w pobliżu sosnowieckich instytucji kultury i to od Was zależy, w jakiej kolejności te trasy zdobędziecie.

W grze można wziąć udział indywidualnie lub drużynowo (do 5 osób)

Do zabawy potrzebne będą: karta gracza (do pobrania TUTAJ) lub w zakładce Miasto -> Miasto po godzinach, długopis, mapka - do pobrania TUTAJ (na jednej z tras bądźcie czujni), wygodny strój i masa dobrego humoru. Zabierzcie ze sobą także kwiatka lub roślinkę – przyda się podczas trasy „Teatr Zagłębia i Zagłębiowska Mediateka”. Na rozgrzewkę rozwiążcie naszą krzyżówkę i powtórzcie wiedzę o Sosnowcu – może się to okazać bardzo przydatne na trasie.

Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte! Bawcie się dobrze i śmiało przesyłajcie zgłoszenia do rundy finałowej (na maila: podchody@um.sosnowiec.pl), która już w połowie września. Biorąc udział w Sosnowieckich Podchodach macie szansę zgarnąć przygodowe nagrody. Dla najlepszych sześciu zespołów w rundzie finałowej przewidziano: kamerki sportowe, plecaki oraz gadżety miejskie.

Projekt realizowany jest w ramach programu Bliżej Siebie – Bliżej Marzeń, przygotowany przez Urząd Miejski przy współpracy z sosnowieckimi instytucjami kultury.

REGULAMIN SOSNOWIECKICH PODCHODÓW - kliknij TUTAJ

RODO - kliknij TUTAJ