Sosnowieccy policjanci zatrzymali 20-latka z Katowic, który w styczniu 2021 roku dopuścił się szeregu kradzieży w sklepach na terenie Sosnowca. Łączna wartość skradzionych towarów to blisko 6700 złotych. Złodziej, zupełnie ignorując sklepową obsługę, kradł whisky i perfumy.

Kradzież 27 butelek whisky

12 stycznia 2021 roku policjanci otrzymali informację, że poprzedniego dnia w jednym ze sklepów z alkoholami aż dwukrotnie doszło do zuchwałej kradzieży. Sprawca, zupełnie ignorując i lekceważąc ekspedientkę, ukradł łącznie 27 butelek whisky. Po zawiadomieniu śledczy rozpoczęli czynności.

Ukradł perfumy o wartości ponad 400zł

Już 18 stycznia wpłynęło zgłoszenie, że w jednym z centrów handlowych, w sklepie kosmetycznym pracownik ochrony ujął sprawcę kradzieży perfum. Okazało się, że i w tym przypadku sprawca pojawił się w sklepie dwa razy- po raz pierwszy około godziny 11.00, kiedy to ukradł perfumy o wartości ponad 400 zł, a następnie po godzinie 18.00, kiedy to usiłował ukraść perfumy o wartości ponad 600 zł, jednak został ujęty na gorącym uczynku.

Sprawca zatrzymany

Kiedy śledczy dokonywali czynności, rozpoznali, że zatrzymany do kradzieży perfum i zuchwały złodziej whisky sprzed kilku dni to jedna i ta sama osoba. Mężczyzna usłyszał zarzuty dokonania wszystkich kradzieży, w tym zarzut dokonania kradzieży zuchwałych. Został objęty przez prokuratora policyjnym dozorem. Grozi mu do 8 lat więzienia.