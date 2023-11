Jubileuszowa wygrana koszykarek. W środę kolejny bój pucharowy w Sosnowcu

150. występ na parkietach ekstraligi sosnowieckie koszykarki uczciły wygraną nad zespołem z Gorzowa Wlkp.

MB Zagłębie nie zwalnia tempa.

Sosnowieckie koszykarki świętują zwycięstwo nad Gorzowem

Koszykarki z Sosnowca wciąż niepokonane w lidze w ArcerolMittal Park. Ekipa Jordiego Aragonesa odniosła piąte z rzędu ligowe zwycięstwo u siebie. Tym razem „na rozkładzie” trzecia drużyna ubiegłego sezonu, PolskaStrefa Inwestycji AZS AJP Gorzów Wlkp. Drużyna z województwa lubuskiego do meczu w Sosnowcu była niepokonana w OrlenBasket Lidze Kobiet. Po emocjonującym meczu Zagłębie wygrało 82:79. Do wyłonienia zwycięzcy w tym meczu potrzebna była dogrywka. W regulaminowym czasie spotkanie zakończyło się wynikiem 72:72. Bohaterką meczu w naszym zespole była Quinn Urbaniak-Dornstauder. Środkowa Zagłębia do przerwy miała na koncie zero punktów, ale potem „odpaliła”. Zaliczyła double-double notując 23 punkty na koncie i 15 zbiórek.

– Musieliśmy sobie radzić w tym meczu bez Batabe Zempare, która ma problemy z plecami. Mimo to dziewczyny potrafiły przechylić szalę wygranej na naszą korzyść. Gorzowianki do meczu z nami były niepokonane w lidze. Zespół doskonale pamiętał niedawną walkę o brązowe medale na koniec ubiegłego sezonu. Kolejna wygrana we własnej hali cieszy ogromnie, w dodatku był to nasz jubileuszowy, 150 mecz ekstralidze stąd radość jest podwójna – przyznał prezes MB Zagłębie, Marek Lesiak.

Kolejne koszykarskie zmagania w Sosnowcu

Nasza drużyna w sześciu ligowych potyczkach przegrała jak na razie tylko raz, ulegając na wyjeździe Arce Gdynia. Kolejny ligowy mecz czeka nasz zespół w najbliższą niedzielę. Tym razem będzie to wyjazdowy pojedynek z mistrzem Polski, ekipą Polski Cukier AZS UMCS Lublin.

Z kolei już w środę 29 listopada sosnowiczanki rozegrają kolejny mecz w EuroCup. Tym razem w Arenie Sosnowiec zmierzą się z hiszpańskim Lointek Gernika Bizkaia. Początek meczu godz. 18.00. W pierwszym meczu górą były rywalki, które wygrały 78:59.