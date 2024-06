„Jestem EKO z BIBLIOTEKĄ – lato 2024”. Sprawdźcie jakie warsztaty przygotowano!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator akcji „Jestem EKO z BIBLIOTEKĄ – lato 2024” – zaprasza do udziału w arcyciekawych imprezach wakacyjnych, przeznaczonych dla dzieci spędzających lato w mieście – wystawie, pokazach filmowych, warsztatach, spotkaniach autorskich, rozgrywkach planszówkowych oraz finałowym festynie.

Bezpłatne warsztaty i wiele innych atrakcji

Udział we wszystkich proponowanych imprezach jest bezpłatny. Pełny program dostępny na stronie http://www.biblioteka.sosnowiec.pl

Imprezy towarzyszące – wstęp wolny – bez zapisów:

1 lipca - 31 sierpnia 2024, w godz. otwarcia placówki Galeria „Pod świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Słowem i obrazem – walczymy o lepszy świat! – wystawa pokonkursowa prac dzieci.

W Galerii „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki zaprezentowana zostanie pokonkursowa wystawa plakatów dzieci z całej Polski, łączących mocne, chwytliwe i kreatywne hasła bądź slogany z wyrazistą warstwą plastyczną. Twórcy plakatów będą mogli wybierać spośród czterech tematów tj.: szkodliwość wypalania traw, ochrona zagrożonych gatunków, znaczenie pszczół dla życia na Ziemi, smog i jego wpływ na środowisko.

Wtorki – 2,9,16,23,30 lipca; 6,13,20,27 sierpnia 2024, godz. 11.00 Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Wakacyjna filmoteka

Familijne seanse filmowe, prezentujące dzieciom pełne barw, dźwięków i emocji animacje, opowiadające o zwierzętach i innych bohaterach oraz ich naturalnym środowisku, o którego ocalenie często muszą walczyć z największymi zagrożeniami.

3 lipca 2024, godz. 11.00 Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11

Spotkanie z Ewą Nowak z jedną z najpopularniejszych autorek literatury dziecięcej i młodzieżowej

Podczas spotkania autorskiego z jedną z najpopularniejszych autorek literatury dziecięcej i młodzieżowej (m.in. książki „Jagna i biały wilk”, „Jagna i ekowyzwania”), dzieci przekonają się, że dbanie o naszą planetę to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim znakomita zabawa. Dzięki obecności na spotkaniu partnera Biblioteki – Studenckiej Księgarni Językowej, dzieci będą mogły zakupić książki autorki i poprosić o bezcenny autograf.

4 lipca 2024, godz. 11.00

Filia nr 20 – Stary Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 19

Drzewne opowieści z Przemysławem Bartosem – warsztaty dendrologiczne i sadzenie drzewa.

Przemysław Bartos (autor bloga i fanpage’a Przyroda dla Sosnowca, edukator przyrodniczy, przewodnik, ambasador akcji “Niech Żyją!”) – przeprowadzi dla dzieci interaktywną prelekcję na temat przyrody Sosnowca, ze szczególnym uwzględnieniem roli drzew w miejskim ekosystemie. Po przyswojeniu sporej porcji wiedzy, nastąpi część praktyczna spotkania – drużynowe prace manualne (tworzenie domków dla owadów) i główny punkt programu – sadzenie drzewka!

5 lipca 2024 – Park Sielecki, ul. 3 maja

15 lipca 2024 – Plac zabaw przy PM nr 28, ul. rtm. Witolda Pileckiego 9

19 lipca 2024 – Park Sielecki, ul. 3 maja

22 lipca 2024 – ParKING Wypoczynkowy, ul. Piłsudskiego

godz. 10.00

Czas na EKOteatrzyk – prezentacja bajek ekologicznych w formie teatrzyku kamishibai na okolicznych placach zabaw (konkretne lokalizacje dostępne na stronie www organizatora).

Choć we wnętrzach sosnowieckich bibliotek jest bardzo przytulnie i miło, ta część programu akcji letniej dotyczyć będzie zupełnie innych społecznych przestrzeni – placów zabaw. To właśnie tam wybierze się w trasę edukatorka i autorka ekologicznych bajek dla dzieci (“O tym, jak jedna mała pszczoła uratowała cały park” i “Pszczoły i tajemnica nektaru”) – Joanna Biesiada, by swoje opowieści prezentowane za pośrednictwem teatrzyku kamishibai, przedstawić dzieciom spędzającym czas na zabawie na świeżym powietrzu.

Soboty – 6,20 lipca; 3,17 sierpnia 2024, godz. 11.00-13.00 Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11

Raz, dwa, trzy – wygrasz ty! – rozgrywki planszówkowe w Zagłębiowskiej Mediatece

W cztery sobotnie przedpołudnia w Zagłębiowskiej Mediatece udostępniane będą stoły, krzesła, leżaki, koce piknikowe oraz gry planszowe i stolikowe, tematycznie związane z ideą ekologicznej akcji letniej. Rozgrywki będą miały charakter rodzinny i międzypokoleniowy. Czytelnicy będą mogli grać w gry samodzielnie lub pod opieką bibliotekarzy. Dla najaktywniejszych uczestników rozgrywek przygotowane zostaną drobne upominki.

12 sierpnia 2024, godz. 11.00 Filia nr 7 BIBLIOSFERA, ul. Kalinowa

Nasi ptasi przyjaciele – warsztaty przyrodniczo-plastyczne z biolożką, pisarką i ilustratorką Justyną Kierat

Od zaproszonej do Sosnowca artystki, uczestnicy dowiedzą się co nieco o rozpoznawaniu gatunków ptaków i o tym, jak je narysować, by inni mieli możliwość rozpoznać gatunek na ich rysunkach, a następnie – korzystając ze zdobytej wiedzy – sportretują wybrane ptaki w komiksowym stylu. Efektem warsztatów będzie poszerzenie ornitologicznej wiedzy dzieci oraz galeria niesamowitych ptasich wizerunków! Dzięki obecności na spotkaniu partnera Biblioteki – Studenckiej Księgarni Językowej, dzieci będą mogły zakupić książki autorki i poprosić o bezcenny autograf.

31 sierpnia 2024, godz. 11.00 Ogród Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Na śmiecenie w imię mody – nie dajemy naszej zgody! – Wielki Finał Akcji Letniej

Plenerowa impreza w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki poświęcona zostanie w całości zagadnieniu odpowiedzialnej mody i nadmiarowej produkcji odzieży. W programie finału znajdą się: wymianka odzieżowa dla dużych i małych, finał zbiórki ubrań dla Ubrania do oddania, warsztaty z szycia maskotek ze starych ubrań, przerabiania i zdobienia odzieży z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych i krawieckich, warsztaty plastyczne z pedagogami i instruktorami z Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej (na co dzień partner Organizatora), warsztaty tworzenia biżuterii i innych ozdób zgodnych z zasadami upcyclingu, pokaz mody ekologicznej przygotowany przez filie biblioteczne, połączony z konkursem na najbardziej pomysłowy strój, olimpiada eko-wiedzy dla dzieci i ich opiekunów, wręczenie nagród laureatom wakacyjnych konkursów. Organizator zastrzega, że zajęcia dostosowane będą do poziomu dzieci w wieku 6-12 lat.