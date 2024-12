Jesień to czas migracji zwierząt – pamiętaj o ostrożności na drodze! / fot. Freepik

Nadal mamy jesień, a wraz z nią czas migracji zwierząt, które często przemierzają znaczne odległości, przecinając szlaki komunikacyjne. To doskonała okazja, by przypomnieć o zachowaniu ostrożności, szczególnie na drogach prowadzących przez pola i kompleksy leśne. Ważne jest również, aby wiedzieć, jak się zachować, gdy dojdzie do takiego zdarzenia.

Jak unikać kolizji z dzikimi zwierzętami?

Podczas jazdy drogami biegnącymi przez lasy i pola musimy być przygotowani na możliwość wtargnięcia dzikiego zwierzęcia na jezdnię. Szczególną ostrożność należy zachować nocą, gdy zwierzęta są bardziej aktywne, przyciągane blaskiem świateł samochodowych.

Najważniejsze zasady:

Zachowaj odpowiednią prędkość. Wolniejsza jazda daje większą szansę na wyhamowanie w razie nagłego pojawienia się zwierzęcia.

Zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze. Nie lekceważ oznakowań informujących o dzikich zwierzętach – są one montowane w miejscach, gdzie często dochodziło do kolizji z udziałem zwierząt.

Szczególną uwagę zachowajmy na drogach prowadzących przez leśne kompleksy. Prędkość powinna być dostosowana do warunków na drodze, zwłaszcza podczas zmierzchu, świtu lub przy ograniczonej widoczności, np. w zamgleniu.

Co robić w razie potrącenia dzikiego zwierzęcia?

Jeśli doszło do zdarzenia, należy:

Zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

Zjechać na pobocze i ustawić trójkąt ostrzegawczy.

Powiadomić służby, korzystając z numerów alarmowych. Nawet jeśli szkody materialne są niewielkie, policja sporządzi dokumentację potrzebną dla ubezpieczyciela i powiadomi odpowiednie osoby odpowiedzialne za zabranie zwierzęcia z drogi.

Nie przemieszczać ani nie usuwać potrąconego zwierzęcia z jezdni. Zwierzę może być chore (np. na wściekliznę) lub nieoczekiwanie zaatakować.

Potrącenie zwierzęcia – co mówi prawo?

Warto podkreślić, że samo potrącenie zwierzęcia nie jest karane. Jednak niezapewnienie mu stosownej pomocy lub niepowiadomienie odpowiednich służb o zdarzeniu jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu lub grzywny.

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i zwierząt. Przestrzegając zasad, możemy zminimalizować ryzyko takich zdarzeń.