„Teksty kultury do matury” - w styczniu 2025 r. rusza kolejna edycja korepetycji!

1329 uczniów z dwudziestu pięciu szkół z Zagłębia i okolic wzięło udział ubiegłorocznej edycji Tekstów kultury do matury.

Maturzyści – pobudka!

„Teksty kultury do matury” to wyjątkowy cykl spektakli i wykładów, który pomoże zgłębić lektury obowiązkowe i kontekstowe w kreatywny sposób. To pakiet ofert, które zostały specjalnie przygotowane z myślą o młodym widzu, by pomóc mu w zrozumieniu literatury i nauczyć teatru. W styczniu 2025 r. rusza kolejna edycja teatralnych maturalnych korepetycji. Już dziś warto zarezerwować miejsca, bo rozchodzą się bardzo szybko.

Ten cykl pokazów spektakli z repertuaru Teatru Zagłębia – “Tango”, “Król Edyp” i “Tartuffe” – zostanie połączony z wykładami, które będą poświęcone omówieniu najważniejszych aspektów wybranych dzieł oraz wskazaniu różnych sposobów ich lektury.

– Tę propozycję skierowaliśmy do maturzystów i maturzystek. Została pomyślana jako twórcze uzupełnienie przygotowań do egzaminu dojrzałości. Podczas wykładów można pogłębić znajomość lektur obowiązkowych i kontekstowych, realizując w ten sposób założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dzięki uczestnictwu w programie Teatru Zagłębia, maturzyści mogą zdobyć wiedzę o historii teatru i dramatu w Polsce i na świecie w sposób pozbawiony nudy oraz otwarty na indywidualne doświadczenie – tłumaczy Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru.

Późną jesienią 2023 r. Teatr Zagłębia wznowił projekt „Teksty kultury do matury”, czyli cykl pokazów spektakli z repertuaru Teatru Zagłębia połączonych z wykładami, które były poświęcone omówieniu najważniejszych aspektów wybranych dzieł oraz wskazaniu różnych sposobów ich lektury. Wzięło w nim udział 1329 uczniów i uczennic z zagłębiowskich szkół.