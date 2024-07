Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji? Policja podpowiada

Wakacje to czas radości, beztroski i zabawy, ale również okres, w którym musimy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych. Pamiętajmy, że jesteśmy za nich odpowiedzialni.

Policja przypomina zasady bezpieczeństwa dla rodziców i opiekunów

Nigdy nie sprawuj opieki nad dziećmi pod wpływem alkoholu

Alkohol zmniejsza naszą zdolność do reagowania na niebezpieczne sytuacje i osłabia naszą czujność. Zadbajmy o to, by nasza troska o najmłodszych była zawsze na najwyższym poziomie.

Nie zezwalaj dzieciom na kąpiel w miejscach niestrzeżonych

Wybierajmy tylko te miejsca, gdzie nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy. Unikajmy dzikich kąpielisk, które mogą być bardzo niebezpieczne.

Ucz dzieci bezpiecznych zachowań

Naucz je, jak zachować się w przypadku zagubienia lub gdy czują się zagrożone. Przypominaj, że w takich sytuacjach zawsze mogą poprosić o pomoc zaufaną osobę dorosłą, policjanta lub pracownika służb miejskich.

Nadzoruj dzieci w domu

Unikajmy sytuacji, które mogą prowadzić do nieszczęśliwych wypadków, takich jak poparzenia, zadławienia, zażycie niebezpiecznych substancji, pożary czy wypadnięcia z okna. Zadbajmy o zabezpieczenie potencjalnie niebezpiecznych miejsc i przedmiotów.

Monitoruj dzieci podczas przebywania poza domem

Choć dzieci powyżej siódmego roku życia mogą przebywać na zewnątrz bez opieki dorosłych, to my odpowiadamy za ich bezpieczeństwo. Warto wyposażyć je w wiedzę i narzędzia, które pomogą im unikać zagrożeń. Przypominajmy o niebezpieczeństwach związanych z zabawą w pobliżu drogi, wody, w opuszczonych budynkach czy na terenach budowy.

Naucz dzieci ostrożności wobec obcych osób

Policjanci apelują: dbajmy o naszych najmłodszych!