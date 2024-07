Przed nami cotygodniowe familijne pokazy filmowe! Sprawdźcie repertuar

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator akcji letniej „Jestem EKO z BIBLIOTEKĄ – lato 2024” – serdecznie zaprasza na cotygodniowe familijne pokazy filmowe dla małych i dużych widzów.

Seanse obejrzymy w każdy wakacyjny wtorek

Podczas seansów dzieciom zaprezentowane zostaną pełne barw, dźwięków i emocji animacje, opowiadające o zwierzętach i innych bohaterach oraz ich naturalnym środowisku, o którego ocalenie często muszą walczyć z największymi zagrożeniami. Pokazy odbywać się będą w każdy wtorek lipca i sierpnia 2024 o godz. 11.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11. Wstęp wolny.

REPERTUAR:

2.07 – Nastoletnia Mary, córka ekscentrycznego profesora, niespodziewanie trafia do sekretnej, leśnej krainy, która, jak sądziła, istnieje jedynie w wyobraźni jej ojca. Dziewczyna przyłącza się do dzielnych mieszkańców królestwa walczących w obronie lasu ze złymi wojownikami, przeżywa niesamowite przygody i pierwsze porywy serca za sprawą dzielnego i przystojnego chłopca, Noda.

Czas pokazu – 1:42:00

9.07 – Gdzieś w delcie wyschniętej, afrykańskiej rzeki, zwierzaki czekają na upragnioną wodę. Sprytna surykatka i przyjazny lew, zmęczeni czekaniem, wyruszają w głąb lądu na poszukiwanie wody. Podczas pełnej niebezpiecznych przygód wyprawy przez dziką Afrykę, bohaterowie spotykają zwierzęta wygnane ze swych rodzinnych stron przez niszczycielskie działania człowieka. Czy Czarny Ląd zostanie ich nowym domemŚ?

Czas pokazu – 1:33:00

16.07 – Barry jest trutniem, który właśnie ukończył studia. W przeciwieństwie do kolegów, Barry’ego nie cieszy myśl o monotonnej pracy przy produkcji miodu. Dlatego też, gdy nadarza się okazja, Barry wylatuje z ula i trafia do miasta, gdzie – wbrew pszczelim zasadom – zaprzyjaźnia się z człowiekiem, a dokładniej – z pewną bardzo atrakcyjną kwiaciarkąŚ

Czas pokazu – 1:30:00

23.07 – Lukas jest nowy w mieście. Nie ma przyjaciół i prześladuje go lokalny zbir. Wyładowuje swoją frustrację na mrowisku. Pracowite mrówki, biorąc odwet, zmniejszają Lucasa do owadzich rozmiarów i dają mu posmakować życia w kolonii. W nowym, dziwnym świecie Lucas dowiaduje się czym jest prawdziwa przyjaźń i zaczyna patrzeć na życie z zupełnie nowej perspektywy.

Czas pokazu – 1:28:00

30.07 – Blu to egzotyczny ptak, który wierzy, że jest ostatnim przedstawicielem swojego gatunku. Jednak kiedy jego właścicielka dowiaduje się o samiczce tego samego gatunku, oboje wyruszają na spotkanie przygody życia. Mimo że nigdy nie nauczył się latać, Blu zaprzyjaźnia się z grupą obytych, miejskich ptaków, które pomagają mu odnaleźć odwagę do rozpostarcia skrzydeł i podążenia za przeznaczeniem.

Czas pokazu – 1:36:00

6.08 – Kiedy para egzotycznych ptaszków – Blu i Julia wraz z trójką swoich dzieci wyruszają do Amazonii, by maluchy poznały życie dzikich ptaków, rozpoczyna się pełna muzyki i koloru, komiczna przygoda. Gdy Blu próbuje dopasować się do nowego otoczenia, nagle staje dziobem w dziób z niegodziwym, knującym intrygę dawnym wrogiem, a także z najstraszniejszym przeciwnikiem ze wszystkich – własnym teściem!

Czas pokazu – 1:41:00

13.08 – Po przebudzeniu się ze snu zimowego, grupa leśnych zwierząt odkrywa, że znikąd pojawił się wysoki żywopłot, połowa ich lasu zniknęła i zostało im niewiele pożywienia. Gdy nerwowy żółw Venre proponuje po prostu przystosować się do istniejących warunków, szop RJ daje zwierzakom inne rozwiązanie – przeskoczyć nad przeszkodą i ukraść jedzenie ludzi!

Czas pokazu – 1:23:00

20.08 – Bohaterowie bajki – członkowie rodziny Klanów – muszą wyruszyć na ekstremalnie trudną wyprawę. Czeka ich podróż do miejsca, w którym nic nie jest takie, jakie mogłoby się początkowo wydawać. Ich głównym celem będzie nie tylko ocalenie tropikalnej fauny i flory, ale – i to przede wszystkim – przezwyciężenie własnych słabości oraz zbudowanie relacji z najbliższymi.

Czas pokazu – 1:42:00

27.08 – Ziemia przypomina gigantyczne śmietnisko. Wszyscy mieszkańcy uciekli. Został tylko mały robot, który dzień po dniu, oczyszcza Ziemię z odpadów pozostawionych przez ludzi. Robotowi doskwiera samotność. Wszystko się zmienia, kiedy z kosmosu przybywa piękna, myśląca maszyna nowej generacji. Robot zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. A to dopiero początek niezwykłej przygody, jaka go czeka.

Czas pokazu – 1:38:00

Gdzie można sprawdzić tytuły poszczególnych filmów?

Tytuły nie są reklamowane w mediach ze względu na wymogi umowy licencyjnej. Sprawdzić je można:

Na plakatach i ulotkach w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11).

Poprzez wysyłany regularnie newsletter (link do zapisu znajduje się na górze oraz na dole strony MBP).

Poprzez kliknięcie w napis REPERTUAR zamieszczony w artykule reklamującym seanse na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl i wpisanie aktualnego hasła dostępu. Pytania o hasło należy kierować na adres: kinga.baranowska@biblioteka.sosnowiec.pl, pod numer telefonu 693 266 411 lub do dyżurujących bibliotekarzy we wszystkich placówkach MBP. Podane hasło obowiązuje przez cały rok!

Wejście do Auli będzie możliwe na pół godziny przed seansem i kwadrans po jego rozpoczęciu. Organizator – w przypadku frekwencji przekraczającej możliwości Auli (200 miejsc) – zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia drzwi i odmówienia wstępu na film. Organizator zastrzega, że zajęcia dostosowane będą do poziomu dzieci w wieku 6-12 lat.