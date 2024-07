Filmowe Środy w Ogrodzie ruszają 17 lipca. Sprawdźcie repertuar!

Przed nami czwarty sezon filmowych spotkań w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki, podczas których ciepłe, wakacyjne wieczory wypełnią obrazy, dźwięki i emocje najciekawszego światowego kina.

Czwarta edycja wydarzenia

Tak jak w poprzednich latach, wybrano zestaw wyjątkowych tytułów, które powstały w różnych miejscach, kulturach i językach – każdy z nich oferuje widzom unikalny, filmowy świat. W tym roku zobaczymy produkcje z takich krajów jak Korea Południowa, Hiszpania, Ukraina, Iran czy Dania. Zapraszamy do Ogrodu Zagłębiowskiej Mediateki przy ulicy Kościelnej 11 w lipcu i sierpniu 2024 (od 17.07 do 21.08) o godzinie 18:00. Wstęp wolny. Ilość miejsc siedzących w Ogrodzie – ograniczona.

FILMOWE ŚRODY W OGRODZIE to cykliczne spotkania filmowe odbywające się w sezonie letnim. To okazja, by zobaczyć nowe dzieła znanych twórców kina światowego, głośne debiuty nagradzane na festiwalach oraz filmy wschodzących gwiazd reżyserii, które z każdym kolejnym tytułem utrwalają swoją pozycję na firmamencie kina artystycznego. W tym roku, po raz pierwszy w ramach naszego cyklu, obejrzymy także jeden dokument o sztuce. A to wszystko w naszym Ogrodzie, dzięki któremu każdy pokaz to wyjątkowe doświadczenie audiowizualne.

Wszystkie filmy prezentowane będą w wersji z polskimi napisami.

REPERTUAR:

17 lipca 2024, g. 18:00 – „POPRZEDNIE ŻYCIE” (2023, reż. Celine Song, czas pokazu – 1:45:00)

„Poprzednie życie”, spełniony w każdym calu debiut reżyserki Celine Song, to kolejny hit studia A24, który otrzymał dwie nominacje do Oscarów i pięć do Złotych Globów. Trudno nie zakochać się w tej minimalistycznej, buzującej od ukrytych emocji opowieści o miłości, przyjaźni i straconych szansach. Nora (Greta Lee) i Hae Sung (Teo Yoo) dorastali razem w Korei Południowej. Kiedy po latach odnajdują się ponownie, tym razem w Nowym Jorku, każde z nich jest już na zupełnie innym etapie życia. Historia ich relacji jest opowiadana za pomocą uważnych rozmów, ukradkowych spojrzeń i długich ujęć, podkreślających poczucie bezlitośnie upływającego czasu.

24 lipca 2024, g. 18:00 – „20 000 GATUNKÓW PSZCZÓŁ” (2023, reż. Estibaliz Urresola Solaguren, czas pokazu – 2:05:00)

Jeden z najważniejszych hiszpańskich filmów ubiegłego roku, wyróżniony na festiwalu w Berlinie, gdzie dziesięcioletnia Sofia Otero została najmłodszą w historii laureatką Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę aktorską. To także debiut reżyserki – Estibaliz Urresoli Solaguren. „20 000 gatunków pszczół” to subtelny film o dorastaniu, rodzinie i trudnościach życia w zgodzie z własną tożsamością, rozgrywający się podczas upalnego lata w baskijskiej wiosce.

31 lipca 2024, g. 18:00 – „PAMFIR” (2022, reż. Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, czas pokazu – 1:43:00)

„Pamfir” to niecodzienny mariaż gatunkowy – thriller, karpacki western i ludowa baśń w jednym. Debiutancki film Dmytro Sukholytkyy’ego-Sobchuka to zaskakujący portret ukraińskiej prowincji, gdzie ojciec i syn próbują przetrwać w świecie bezprawia i korupcji. Tytułowy Pamfir (Oleksandr Yatsentyuk), był kiedyś przemytnikiem, jednak obecnie utrzymuje się z pracy najemnej w Polsce. Kiedy wraca do rodzinnej wsi na doroczny karnawał, musi się zmierzyć z nowymi problemami i własną niechlubną przeszłością.

Seans – w języku ukraińskim z polskimi napisami – zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni (30 lipca).

7 sierpnia 2024, g. 18:00 – „PODEJRZANA” (2022, reż. Park Chan-wook, czas pokazu – 2:18:00)

Park Chan-wook to jeden z najlepszych koreańskich reżyserów, autor takich przebojów jak „Oldboy” czy „Służąca”. W swoim najnowszym filmie, nagrodzonym za reżyserię na festiwalu w Cannes, Park mierzy się ze swoim mistrzem, Alfredem Hitchcockiem. „Podejrzana” to brawurowa gra w kino, w której autor reinterpretuje po swojemu dorobek Hitchcocka, jednocześnie trzymając widzów w nieustającym napięciu. Grają też bohaterowie: detektyw (Park Hae-il) i podejrzana (Tang Wei), lawirujący pomiędzy przydzielonymi im rolami, barierą językową i własnymi niejednoznacznymi emocjami.

14 sierpnia 2024, g. 18:00 – „KLIENT” (2016, reż. Asghar Farhadi, czas pokazu – 1:58:00)

„Klient” Asghara Farhadiego, jednego z najważniejszych współczesnych irańskich reżyserów, to kolejny majstersztyk kina psychologicznego. Nagrodzony w Cannes za najlepszy scenariusz i rolę męską (Shahab Hosseini), a także Oscarem dla Najlepszego Filmu Nieanglojęzycznego, „Klient” opowiada o małżeństwie aktorów teatralnych, Emadzie i Ranie, zmuszonych do nagłej przeprowadzki. W nowym mieszkaniu Rana (Taraneh Alidoosti) pada ofiarą dziwnego napadu. Para musi się zmierzyć z traumatycznymi konsekwencjami tego zdarzenia, podczas gdy Emad coraz głębiej wikła się w prywatne śledztwo – to wszystko wstrząśnie fundamentami ich związku.

21 sierpnia 2024, g. 18:00 – „VERMEER. BLISKO MISTRZA” (2023, reż. Suzanne Raes, czas pokazu – 1:19:00)

Dokumentalny film Suzanne Raes pozwala nam zajrzeć za kulisy głośnej wystawy amsterdamskiego Rijksmuseum, które zgromadziło aż 35 obrazów wybitnego malarza Johannesa Vermeera. „Blisko mistrza” to nie biografia, ale wnikliwa analiza samych obrazów w zbliżeniach nowoczesnych kamer, pozwalających dostrzec więcej niż ludzkie oko. Na temat obrazów Vermeera wypowiadają się muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy, a także krytycy i historycy sztuki. Mimo to film nie pozostawia nas z gotowymi interpretacjami – twórczość holenderskiego mistrza pozostaje fascynująca, tajemnicza i wciąż otwarta na nowe spojrzenia i odczytania.

Seanse w Ogrodzie nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania Mieszkańców Sosnowca. Zakup ekranu LED i towarzyszącego mu sprzętu został sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego (VI edycji).