Jak zabezpieczyć swoje mieszkanie przed włamaniem? Wskazówki i porady

Nieproszeni goście znowu dali o sobie znać? Wykorzystują nieuwagę właścicieli, ich nieobecność lub sprzyjające włamaniom okoliczności takie, jak szybciej zapadający zmrok, pogoda lub słabe zabezpieczenie pomieszczeń. Najczęściej łupem złodziei pada gotówka, biżuteria, laptopy, narzędzia i urządzenia elektryczne. Włamywacze pozostawiają też zniszczone drzwi wejściowe, balkonowe lub okna, co jest dodatkową uciążliwością dla okradzionych pokrzywdzonych.

Co zrobić, aby nie dać się okraść ? Jak się zachować jeśli zabezpieczenia zawiodą, a my zastaniemy mieszkanie po wizycie nieproszonych gości ?

Niezmiennie od wielu lat, najlepszym zabezpieczeniem naszego domu czy mieszkania jest dobry sąsiad, który będzie czuwał nad pozostawionym przez nas dobytkiem. Dobrze znający się mieszkańcy mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom do naszych mieszkań, piwnic, czy też pojazdów pozostawionych na pobliskich parkingach. Kiedy podczas nieobecności sąsiada usłyszymy hałas w jego mieszkaniu, zobaczymy nieznajomego próbującego otworzyć jego drzwi, zauważymy podejrzanie zachowujące się osoby na klatce schodowej lub na parkingu - nie wahajmy się natychmiast poinformować o tym Policję. W zabezpieczeniu mieszkania pomagają nam również środki techniczne - solidne, patentowe zamki w drzwiach, posiadające atesty gwarantujące nam odpowiednią jakość oraz zamontowane w drzwiach zabezpieczenia przeciwwyważeniowe. Godnym rozważenia rozwiązaniem są także blokady klamek okiennych, zainstalowanie systemu alarmowego połączonego z czujnikami ruchu, wyposażenie naszego domostwa w automatyczne włączniki oświetlenia, które podczas naszej nieobecności, o zaprogramowanej godzinie będą zapalać i gasić światło w poszczególnych pomieszczeniach. Najbardziej narażone na włamania są mieszkania usytuowane na parterze. Złodzieje najczęściej forsują drzwi balkonowe czy okna poprzez ich wyważenie, stłuczenie szyby. Zabezpieczeniem przed taką ingerencją jest zastosowanie foli czy rolet antywłamaniowych oraz okratowanie okien piwnicznych, w szczególności tych znajdujących się z tyłu domu. Nie zapominajmy także o właściwym zabezpieczeniu drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, poprzez które łatwo można dostać się do domu. Zadbajmy o prawidłowo działające oświetlenie wokół domu i przed drzwiami wejściowymi do mieszkania – włamywacze unikają miejsc oświetlonych, gdzie mogą być łatwo zauważeni przez osoby postronne.

Profilaktyka

Nawet w najlepiej zabezpieczonym mieszkaniu nie pozostawiajmy kosztowności czy większej ilości gotówki. Cenne przedmioty najlepiej jest zdeponować w banku. Zapiszmy numery fabryczne wartościowych przedmiotów takich jak laptop, konsola do gier, kamera, tablet, zróbmy listę, a jeżeli to możliwe także dokumentację fotograficzną posiadanej biżuterii, antyków, obrazów – w przypadku kradzieży zwiększy to szansę na ich odzyskanie. Nie chwalmy się osobom postronnym swoją zamożnością, nowo zakupionymi sprzętami RTV, itp. Zwracajmy baczną uwagę na to, jakie informacje zamieszczamy o sobie na portalach społecznościowych. Nie publikujmy zdjęć, na których w tle widoczne jest wyposażenie naszego mieszkania.

Co jeśli w naszym mieszkaniu doszło do włamania ?

Po pierwsze nie wpadajmy w panikę. Istotne dla dalszego rozwoju sytuacji jest to, aby nie zacierać śladów. Gdy staniesz się ofiarą włamania, wezwij na miejsce Policję. Postaraj się niczego nie dotykać, nie sprzątaj, nie przeglądaj swoich rzeczy – w ten sposób unikniemy zatarcia śladów pozostawionych przez włamywaczy. Po przyjęciu zgłoszenia przez Policję, do mieszkania przyjedzie technik, który zabezpieczy dostępny materiał dowodowy. Mundurowi dokonają oględzin miejsca zdarzenia oraz spiszą oszacowane przez poszkodowanego straty. Każda informacja mogąca pomóc w schwytaniu sprawców przestępstwa jest istotna, dlatego nie należy bać się zadzwonić do najbliższej jednostki Policji.