IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki "World Song" za nami

Muzyka potrafi połączyć ze sobą mieszkańców różnych krajów.

Nie inaczej było w przypadku IV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „World Song” organizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu. Wokaliści z Polski i Słowacji spotkali się podczas finałów na „wirtualnej scenie”, aby zaprezentować jury swój talent i warsztat muzyczny.

Choć do pierwszego etapu zgłosiło się kilkaset osób z kilku krajów Europy, do ścisłego finału jury, na czele z przewodniczącą Dorotheą Agnoletto, zaprosiło tylko 26 artystów w czterech kategoriach wiekowych. Internetowe obrady odbyły się 6 lipca za pomocą internetowego komunikatora.

Poziom „World Song” jest absolutnie światowy. Doskonała interpretacja, nienaganna technika wokalna oraz muzyczna wyobraźnia to cechy wszystkich finalistów. To wybory między najlepszymi, dlatego są one niezwykle trudne i wszyscy czujemy tę odpowiedzialność. Każdy z nas uważnie przesłuchiwał kilka razy każde nagranie - przekonuje Dorothea Agnoletto.