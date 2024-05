Industriada 2024 w Sosnowcu! Co przygotowano? / fot. UM Sosnowiec

Zbliża się jubileuszowa INDUSTRIADA! To już 15 lat razem. Start 01.06 o godzinie 12:00. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny – na niektóre z nich obowiązuje rezerwacja.

Plan Industriady

12.00 – 19.00

Prezentacja samochodów z okresu PRL – wystawa plenerowa (Park Schoena)

Wystawa plenerowa w Parku Schoena, prezentująca zabytkowe samochody osobowe produkowane w Polsce w okresie PRL.

12.00 – 19.00

Udostępnienie wystaw: „Anatomia malucha. Przekrojowo przez motoryzację PRL”, „Polskie szkło współczesne” (Pałac Schoena)

Fiat 126p to miłość wielu Polaków, a także obiekt licznych żartów i uszczypliwości. Wystawa ma na celu przedstawić sylwetkę „Małego Księcia” i jego liczną rodzinę herbu „POLMO”. Pomoże nam w tym bogata kolekcja modeli pojazdów z okresu PRL. Chcemy Wam też udowodnić, że historia Malucha nie kończy się w PRL, ale wciąż trwa! Kto wie, może odnajdziecie na wystawie swój pierwszy samochód?

Celem wystawy jest nie tylko ukazanie samych dziejów produkcji samochodów osobowych w Polsce, ale też społecznego kontekstu tej tematyki. Ekspozycja to gratka dla miłośników motoryzacji o dużym walorze edukacyjnym dla najmłodszego pokolenia. Dla części zwiedzających będzie to nostalgiczna podróż w przeszłość.

12.00 – 19.00

„300 milionów lat razem – historia węglem pisana” – Geologiczny Festyn Rodzinny (Park Schoena)

Celem festynu jest przypomnienie prapoczątków naszego regionu i zwrócenie uwagi na szczególne uwarunkowania geologiczne (bogate złoża cennych surowców w regionie), które umożliwiły rozwój przemysłu Śląska i Zagłębia. Tematyczne gry i zabawy, stoiska edukacyjne, warsztaty plastyczne przeniosą uczestników miliony lat wstecz, aby pokazać jak odległa przeszłość wpłynęła na naszą teraźniejszość w formule świetnej zabawy. Dodatkowo podczas festynu będą udostępnione stoiska z oryginalnymi okazami geologicznymi i skamieniałościami ssaków plejstoceńskich (m.in. z ciosem mamuta, czaszką nosorożca), terenowe laboratorium hydrogeologiczne, geologiczne kino letnie, wystawa „Przez ocean czasu” – prezentująca prace dzieci –uczestników konkursów geologicznych. Organizatorem festynu jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski w Sosnowcu.

12.15 – 13.00

„Poczet polskich dinozaurów” (Park Schoena)

Pokaz – zabawa dla najmłodszych, podczas której uczestnicy nauczą się rozpoznawać gady kopalne zamieszkujące tereny Polski (szczególnie Zagłębia Dąbrowskiego) w erze mezozoicznej.

12.30 – 14.00

„Ulica Chemiczna dawniej i dziś” – spacer tematyczny z przewodnikiem po osiedlu pracowniczym Schoenów (Zbiórka przed głównym wejściem)

Zwiedzanie z przewodnikiem osiedla pracowniczego wybudowanego w drugiej połowie XIX wieku przez rodzinę Schoenów, w sąsiedztwie przędzalni wełny czesankowej, której byli właścicielami. Osiedle to do dzisiaj pełni funkcje mieszkalne. W ostatnich latach stało się „modnym adresem” dla znudzonych blokowiskami mieszkańców regionu. Obowiązuje rezerwacja miejsc!

13.00 – 14.00

„Pierwsze kroki w świecie minerałów” – warsztaty z rozpoznawania skał i minerałów (Park Schoena)

Warsztaty z rozpoznawania popularnych skał i minerałów.

14.00 – 15.00

„Mały samochód, wielkie marzenia” – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Anatomia malucha. Przejazdem przez motoryzację PRL” (Pałac Schoena)

Podczas oprowadzania kuratorskiego po wystawie uczestnicy poznają historię zakładów motoryzacyjnych działających w naszym kraju w latach 1945-1989, ze szczególnym uwzględnieniem śląsko-zagłębiowskich zakładów FSM. Opowiemy o trudnej drodze Polaków do własnego samochoduąŚ a także jeszcze trudniejszym życiu kierowcy. Dla niektórych będzie to wspomnienie czasów słusznie minionych, dla innych nostalgiczna podróż w przeszłość, a dla najmłodszej widowniąŚopowieści z innej planety! Obowiązuje rezerwacja miejsc!

14.30 – 16.00

„Geocoaching – co to takiego?” – warsztaty dla dzieci i dorosłych (Park Schoena)

Warsztaty geocoachingowe dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy poznają ideę tej gry terenowej i będą mieli możliwość zainstalowania aplikacji na telefon do szukania skrytek. Uczestnicy założą także punkt geocoachingowy o nazwie „Pałac Schoena”. Odbędzie się także prezentacja okazów geologicznych, które mają status „Travel Bag”.

15.00 – 16.00

„Z wizytą u Schoenów” – zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Schoena ” (Pałac Schoena)

Zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Schoena, pierwotnej rezydencji niemieckich przemysłowców branży włókienniczej, jednego z najcenniejszych zabytków naszego regionu. Podczas zwiedzania uczestnicy poznają historię rodziny i ich gospodarczego sukcesu oraz działalności Schoenów na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju miasta. Obowiązuje rezerwacja miejsc!

16:00 – 17:00

„Amonity – skamieniałości z przeszłości w nowej odsłonie” – warsztaty plastyczne dla dzieci (Park Schoena)

Warsztaty polegające na samodzielnym wykonaniu przez uczestników gipsowych ozdób, imitujących skamieniałości (amonity). Wydarzenie adresowane do najmłodszych. Obowiązuje rezerwacja miejsc!

17:00 – 18:00

Szklane opowieści – spotkanie (Pałac Schoena)

Spotkanie z Ewą Chmielewską – wybitną specjalistką w dziedzinie szkła, która opowie o największej w Polsce, sosnowieckiej kolekcji szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu i najcenniejszych eksponatach, które zostały pozyskane w ostatnim czasie do zbiorów muzealnych. Obowiązuje rezerwacja miejsc.

W razie problemów z rezerwacją organizatorzy proszą o kontakt pod numer 32 353 45 18 lub na adres mailowy: promocja@muzeum.org.pl Współorganizatorem imprezy jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski w Sosnowcu.