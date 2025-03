GZM rusza z elektrycznym Metrorowerem

Po sukcesie żółtego Metroroweru Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jedzie dalej w kierunku rozwijania alternatywnych form mobilności. Wypożyczalnia Metrorowerów elektrycznych to nowy pomysł na miejskie podróże, ale też możliwość sprawdzenia tego rozwiązania bez dużej inwestycji.

Metrorower elektryczny to nowość w ofercie

– Rowery ze wspomaganiem elektrycznym są coraz popularniejsze, jednak ich ceny często stanowią barierę trudną do przeskoczenia – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. Aby się przekonać, czy to dla nas odpowiednie rozwiązanie, nie musimy go jednak od razu kupować. Dzięki naszej wypożyczalni można go teraz wypożyczyć na bardzo atrakcyjnych warunkach – dodaje Karolczak.

Do dyspozycji mieszkańców oddajemy 250 rowerów, które można wypożyczyć na 30 dni. Koszt takiego wypożyczenia to 99 zł.

– Zależy nam na tym, aby jak najwięcej osób mogło z Metroroweru elektrycznego skorzystać. Jesteśmy jednak elastyczni. Jeśli tak nam pokaże zapotrzebowanie, z czasem liczba rowerów oraz możliwych opcji wypożyczenia ulegnie zmianie. Oczywiście na plus – deklaruje Karolczak.

Jak wypożyczyć?

Wypożyczalnia startuje 1 marca, w pierwszy dzień sezonu letniego w systemie Metrorower. Od tego dnia od godziny 12:00 na stronie internetowej aktywny będzie formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia osób, które chcą wypożyczyć rower w pierwszym możliwym terminie, czekamy do 6 marca. Jeśli okaże się to konieczne, dzień później przeprowadzone zostanie losowanie kolejności wypożyczenia. Tego dnia do pierwszych 250 wypożyczających trafi mail z informacją o konieczności wpłacenia kaucji, która wynosi 1000 zł. Zgłoszenia, które zostaną dokonane po 6 marca, zostaną wpisane na listę zgodnie z kolejnością.

Warunkiem finalizacji wypożyczenia będzie podpisanie umowy. Przez cały okres wynajmu roweru możliwe będzie korzystanie z serwisu. Po zakończeniu okresu wypożyczenia należy oddać rower w uzgodnionym punkcie zwrotu.

Wypożyczalnię Metrorowerów elektrycznych obsługuje spółka Serwis GZM. Formularz rejestracyjny będzie dostępny na stronie internetowej: metrorowerelektryczny.transportgzm.pl

Szybka, wygodna i ekologiczna alternatywa w codziennych podróżach

Metrorower elektryczny jest wyposażony w baterię o pojemności 556,8 Wh, dzięki której jego maksymalny zasięg to 120 km.

– Metrorower elektryczny to propozycja dla tych, którzy chcą się przekonać, jakie zalety ma poruszanie się na takim rowerze. A jest ich sporo! – przekonuje Marcin Dworak, pełnomocnik GZM ds. nowej mobilności i rozwoju. - Oprócz szybkiego i wygodnego dojazdu w określone miejsce, regularna jazda na rowerze to doskonała forma aktywności fizycznej, która korzystnie wpływa na zdrowie i samopoczucie – dodaje Dworak.

Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, na uczelnię, spotkanie ze znajomymi czy po prostu chcesz aktywnie spędzić czas – rower to idealne rozwiązanie. Zyskujesz wygodę, niezależność i pełną mobilność, a także przyczyniasz się do rozwoju zrównoważonego transportu. Dołącz do zmiany i przesiądź się na Metrorower elektryczny! – zachęca Dworak.

Początek sezonu wiosenno-letniego

Start wypożyczalni 250-ciu rowerów elektrycznych zbiega się z początkiem sezonu wiosenno-letniego w systemie Metrorower, starszego i większego brata Metroroweru elektrycznego. Od 1 marca na ulicach GZM dostępnych będzie 7000 żółtych jednośladów. Metrorower to największy w Polsce i trzeci w Europie system miejskich wypożyczalni rowerów, obejmujący 31 gmin i 924 stacje wypożyczania.

Po raz pierwszy w historii mieszkańcy GZM mogli korzystać z rowerów również zimą. Przez trzy miesiące (grudzień, styczeń i luty) dokonano ok. 80 tys. wypożyczeń. W miesiącach zimowych w systemie Metrorower połowa rowerów pozostaje na ulicach i służy użytkownikom, pozostałe znajdują się w magazynie, gdzie są serwisowane.