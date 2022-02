Gorący filmowy luty w kinach Helios!

Piątek zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim aż trzy premiery. Na fanów mocnych filmowych wrażeń czeka najnowsza produkcja Patryka Vegi „Miłość, seks & pandemia”. Dziecięcą publiczność ucieszy familijna animacja „Skarb Mikołajka” i pokazy z konkursami, a fanów kina katastroficznego „Moonfall” – porywające widowisko science fiction. Z okazji zbliżających się Walentynek sieć zaprasza do udziału w konkursie „Zakochaj się w kinie”, a także ogłasza cały luty Miesiącem Zakochanych – bilety na seanse są już dostępne w sprzedaży!

Kina Helios kochają wszystkich widzów – bez wyjątków!

Nie od dziś wiadomo, że zakochani robią sobie prezenty, tak jest i w tym wypadku. Sieć zaprasza do udziału w konkursie, w którym nagrodą główną jest roczny karnet do kina dla dwojga! Dzięki niemu laureaci będą mogli celebrować swoją miłość do kina przez okrągły rok. Szczegóły dostępne są pod adresem: www.helios.pl/walentynki.

"Miłość, seks & pandemia"

Jak wygląda romansowanie w czasie lockdownu? Na to pytanie opowiada najnowsza produkcja Patryka Vegi z plejadą gwiazd – „Miłość, seks & pandemia”. Kaja jest ambitną dziennikarką, która swoich kochanków już dawno przestała liczyć. Olga to silna prokurator i zadeklarowana feministka. Nora odnosi sukcesy zawodowo, ale jej życie uczuciowe pozostaje w rozsypce. Wkrótce za sprawą pandemii życie trzech przyjaciółek zostanie wywrócone do góry nogami. A każda z nich odkryje, że miłość w czasach lockdownu ma znacznie więcej niż 50 twarzy.

"Skarb Mikołajka"

Uwielbiany przez wszystkich bohater ponadczasowych książek powraca na kinowe ekrany w familijnym hicie „Skarb Mikołajka”! W życiu chłopca najważniejsi są: mama, tata, szkoła i przyjaciele – banda nierozłącznych kumpli, bez których wszystko inne nie ma sensu. Kiedy więc tata Mikołajka awansuje i ​​rodzina musi się przeprowadzić, chłopiec wpada w rozpacz. Bo jak tu wyobrazić sobie rzeczywistość bez najlepszych przyjaciół? Na małych kinomanów przed weekendowymi seansami (5-6 lutego, godz. 12:30) czekać będą quizy i zagadki do rozwiązania, a nagrodami w konkursach będą książki o przygodach Mikołajka!

"Moonfall"

„Moonfall” to porywające widowisko science fiction opowiadające o trójce astronautów, która wyrusza w kosmos, by powstrzymać zbliżającą się zagładę Ziemi i odkryć prawdziwą naturę Księżyca... Była astronautka i pracowniczka NASA Jo Fowler jest przekonana, że ma klucz do uratowania planety, ale wierzą jej jedynie astronauta z jej przeszłości Brian Harper i wielbiciel teorii spiskowych K.C. Houseman. Wspólnie odkrywają, że... Księżyc nie jest tym, czym myśleliśmy.

"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

W repertuarze Heliosa na widzów czeka również kilka hitów, których nie powinien przegapić żaden kinoman. „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach” opowiada o sile przyjaźni, chwilach wzruszenia i szalonych przygodach uwielbianych przez widzów bohaterów. Jak potoczyły się ich losy? Co nastąpiło po przysłowiowym: „żyli długo i szczęśliwie”? W kolejnej odsłonie komedii Ricky walczy z twórczym kryzysem, Jarosław z atakami paniki, Filip szaleje na giełdzie, Stefan próbuje zapanować nad złością, a Kordian poskładać złamane serce. Tylko Tomek, jako jedyny z przyjaciół, nadal odważnie spełnia marzenia...

"Gierek"

Sympatyków biografii powinien ucieszyć fakt, iż w repertuarze kin Helios wciąż obecny jest film „Gierek”. Historia jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci XX wieku w polskiej historii. Twórcy filmu przygotowali niebanalny film opowiadający o człowieku, jego sile i słabościach. Akcja filmu toczy się w latach 1970 – 1982, kiedy Edward Gierek zostaje I sekretarzem KC PZPR, aż do końca jego internowania.

"Sing 2"

Rodzinny czas pomogą wypełnić wszystkim widzom zwierzaki występujące w muzycznej animacji, która króluje obecnie na ekranach kin. To fantastyczna, rozśpiewana przygoda z Busterem Moonem oraz jego ekipą w przebojowym filmie „Sing 2”. Przed bohaterami większe marzenia, jeszcze większe wyzwania i największy występ w historii. Wszystko zaczyna się teraz, na wielkim ekranie kinowym!

"Benedetta"

7 lutego w ramach cyklu Kino Konesera Helios zaprezentuje dramat historyczny „Benedetta”. Koniec XVII wieku to czas, gdy ludność w Europie dziesiątkowana była przez szalejącą epidemię. Zamożna rodzina młodej Benedetty Carlini, ujawniającej niespotykane talenty od najwcześniejszych lat, postanawia zawierzyć córkę Bogu. Trafia ona pod skrzydła jednego z toskańskich klasztorów. Dziewczynka szybko wywołuje w nowym miejscu poruszenie, gdy podczas modlitwy w niewytłumaczalny sposób upada na nią figura Matki Boskiej...

"Biały potok"

10 lutego w ramach cyklu Kultura Dostępna Helios zaprasza na film obyczajowy „Biały potok”, komedię omyłek o perypetiach dwóch małżeństw. Michał i Ewa prowadzą stateczne życie podporządkowane dobrej pracy i drugiej ciąży. Kasia i Bartek borykają się z poważnymi problemami finansowymi. Niespodziewanie dla wszystkich podczas kłótni Kasia wyjawia mężowi, że spędziła noc z Michałem. Przyjaźń i miłość w jednej chwili stają pod znakiem zapytania.

Lutowy repertuar Heliosa oferuje fantastyczne seanse każdego dnia. Warto zajrzeć na stronę www.helios.pl już dziś i zapoznać się z poszczególnymi tytułami. Tym bardziej że bilety na walentynkowe seanse są już dostępne w sprzedaży, w bardzo atrakcyjnej cenie – dzięki unikalnej ofercie sieci „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”!