Zatrzymano poszukiwanego 34-latka. Wystawiono za nim list gończy

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym, który wydał za nim Sąd Rejonowy w Sosnowcu. 34-latek powinien odbywać karę łącznie prawie 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą orzeczono mu za posiadanie narkotyków i uchylanie się od płacenia alimentów.

Mężczyzna doskonale wiedział, że jest poszukiwany

Policjanci poszukiwali 34-latka na podstawie listu gończego, który wydał za nim Sąd Rejonowy w Sosnowcu. Powinien odbywać karę 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną mu za posiadanie narkotyków. Dodatkowo ma do odbycia karę zastępczą w wymiarze 25 dni za uchylanie się do płacenia alimentów.

Mężczyzna doskonale wiedział, że jest poszukiwany. Kiedy policjanci ustalili, że ukrywa się w jednym z mieszkań w dzielnicy Pogoń, obserwując jego lokum zauważyli, że wychodząc z bloku, po opuszczeniu mieszkania, najpierw obserwuje teren na zewnątrz, zerkając z okna klatki schodowej. Dopiero upewniwszy się, że nikt na niego nie czeka, ruszył do wyjścia. W tym momencie podeszli do niego policjanci i go zatrzymali.

Został osadzony w areszcie, skąd trafi do zakładu karnego, w którym odbywać będzie zasądzoną mu karę.