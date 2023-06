Fundacja Wielogłosu o zdrowiu psychicznym w Sosnowcu. Sprawdź szczegóły

W dzisiejszym społeczeństwie coraz częściej mówi się o zapewnianiu pomocy i wsparcia osobom z problemami psychicznymi, jednak równie ważne jest uwzględnienie sytuacji ich rodzin, które często doświadczają różnego rodzaju trudności, a niestety o tym mówi się dużo rzadziej.

Fundacja Wielogłosu z Katowic rozpoczyna kampanię społeczną „Spotkajmy się w dialogu”, której osią będą działania na rzecz nie tylko osób z zaburzeniami psychicznymi, ale także ich bliskich. Kampania społeczna Fundacji Wielogłosu ma na celu stworzenie przestrzeni dla dialogu na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie niestygmatyzującego języka. Kampania opiera się na działaniach edukacyjnych z zakresu zdrowia psychicznego, które odbywają się w przestrzeni miejskiej Sosnowca, a także w internecie i mediach

tradycyjnych. Dodatkowo dla osób w kryzysie psychicznym organizowane będą warsztaty przeprowadzone we współpracy z psychologiem oraz psychoterapeutą z wykorzystaniem elementów Otwartego Dialogu –

nowatorskiego podejścia postrzegającego człowieka jako część szerszego kontekstu społecznego, a nie wyizolowaną i osamotnioną jednostkę.

Metoda Otwartego Dialogu wywodzi się z Finlandii

Jej celem jest stworzenie głębokiej relacji oraz sojuszniczej sieci wsparcia, dzięki której pacjent oraz jego najbliższe otoczenie zyskują wspólny język i zrozumienie, co stanowi początek procesu powrotu do zdrowia. Otwarty Dialog pomaga osobie z zaburzeniami psychicznymi oraz jej rodzinie i bliskim, dzięki czemu możliwe jest przejście od opieki instytucjonalnej do środowiskowego modelu pomocy. Takie podejście daje szansę na godne życie i powrót do aktywności.

Najważniejsze cele projektu „Spotkajmy się w dialogu” to:

promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Sosnowca i przeciwdziałanie dyskryminacji osób doświadczających kryzysu psychicznego,

kształtowanie postaw społecznych sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu, otwartości i akceptacji,

zmniejszenie stygmatyzacji osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz lęku przed nimi, propagowanie języka, który nie krzywdzi,

przeciwdziałanie wykluczeniu rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi,

poszerzanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie ze stresem i wymaganiami środowiska oraz zwiększanie kontroli nad własnym zdrowiem psychicznym.

Martyna Jarząb, założycielka Fundacji Wielogłosu, psycholożka, psychoterapeutka i propagatorka Otwartego Dialogu, wyjaśnia: „Poprzez sojusznictwo rozumiemy kształtowanie zarówno właściwych postaw wobec

osób w kryzysach psychicznych, jak i używanie niestygmatyzującego języka. Promujemy uważność, życzliwość oraz otwartość, przeciwdziałamy dyskryminacji. Kluczem jest edukacja, bo wiele z uprzedzeń wynika z niewiedzy”.

Projekt ma na celu również edukację społeczeństwa na temat problemów, z jakimi borykają się rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi. Wspierając rodzinę, można pomóc nie tylko samym osobom zmagającym się z kryzysem psychicznym, ale również zrozumieć i wesprzeć ich najbliższych.

Kampania Fundacji Wielogłosu „Spotkajmy się w dialogu” kierowana jest do mieszkańców Sosnowca i będzie trwać do końca 2023 roku. Kampania społeczna „Spotkajmy się w dialogu” została sfinansowana ze środków UM Sosnowiec. Fundacja Wielogłosu prowadzi działalność statutową od 2016 roku.

Organizacja powstała z inicjatywy osób zajmujących się leczeniem i wsparciem ludzi z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Jej celem jest zmiana myślenia o chorobach psychicznych, a także zapobieganie stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego. Fundacja wspiera osoby po kryzysach psychicznych oraz walczy ze stereotypami na temat chorób psychicznych, izolacją i lękiem. Realizuje kampanie, warsztaty, seminaria, konferencje, prowadzi działalność wydawniczą . Wśród wielu działań należy wyróżnić wdrożenie podejścia terapeutycznego pn. Otwarty Dialog, który Fundacja popularyzuje na terenie województwa śląskiego i kieruje do osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego oraz ich bliskich. W ciągu kilku lat pracy Fundacja Wielogłosu objęła wsparciem ponad kilkadziesiąt rodzin. Fundacja wydała ostatnio książkę Daniela Fishera „Bicie serca nadziei".