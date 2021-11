[Film] Święto Niepodległości w CKZiU

Dnia 10 listopada bieżącego roku uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła Do Hymnu”. Centrum bierze udział w tej akcji od 2018 roku.

Święto Niepoedległości - Szkoła Do Hymnu

Akcja „Szkoła Do Hymnu” jest inicjatywą Ministerstwa Edukacji i Nauki mającą na celu włączenie społeczności szkolnych we wspólne świętowanie Odzyskania Niepodległości. Co roku w przedsięwzięciu tym bierze udział ponad cztery miliony uczniów z ponad dwudziestu tysięcy szkół w Polsce oraz z ponad stu placówek polonijnych. Dokładnie o godzinie 11:11 uczniowie szkół wchodzących w skład Centrum ustawili się w napis POLSKA na boisku szkolnym przy ul. Grota Roweckiego 64 oraz odśpiewali Hymn Polski.

„Trochę się niepokoiłam, że pogoda pokrzyżuje nam plany, jednak na szczęście wszystko się udało, było ładnie i słonecznie. Nie przeprowadzaliśmy dużych prób. Nasi uczniowie wykazali się dyscypliną i bardzo sprawnie ustawili się w napis, który przecież widać tylko ze znacznej wysokości. Cieszę się, gdyż jest to z jednej strony odskocznia od szkolnej rutyny, z drugiej strony przedsięwzięcie wymagające wspólnego działania wielu osób. Zupełnie tak, jak musieli współdziałać nasi przodkowie walcząc o odzyskanie niepodległości. To dobrze, że nasi uczniowie wykazali się taką postawą chcąc uczcić to Święto” - powiedziała Anna Mróz, nauczycielka, koordynatorka akcji w CKZiU.

Uroczystości z okazji 11 listopada

Wcześniej o godzinie 10:00 odbyła się uroczystość upamiętniająca stacjonowanie i wymarsz Legionów Polskich w budynku wchodzącego w skład Centrum Technikum Gastronomicznego przy ulicy Wawel 1 w Sosnowcu. W obchodach wzięli udział parlamentarzyści (Poseł RP Mateusz Bochenek), przedstawiciele Urzędu Miasta, Państwowej Straży Pożarnej, Kombatanci, poczty sztandarowe oraz przedstawicielstwa szkół i środowisk. Oprawę muzyczną zapewniła Sosnowiecka Orkiestra Dęta pod batutą Maestro Konstantego Janiaka. Oprócz tego we wchodzących w skład CKZiU szkołach odbyły się okolicznościowe akademie oraz Konkurs Wiedzy na Temat Odzyskania Przez Polskę Niepodległości.

„Rywalizacja w Konkursie była bardzo wyrównana, dopiero w dogrywce udało się wyłonić zwyciężczynie oraz laureatki drugiego miejsca. Jednak w takim konkursie nie chodzi o wygraną. Organizujemy go, żeby popularyzować wiedzę o Polskiej Niepodległości, budzić zainteresowanie tematem i kształtować postawy. Taka forma rewelacyjnie angażuje młodzież” - mówił Ryszard Kowalik, nauczyciel historii prowadzący Konkurs.

Suknie z czasów odzyskania niepodległości przez Polskę

Oprawę dla uroczystości zapewniały uczennice ubrane w stroje z epoki. Suknie, w jakich nasze babcie i prababcie świętowały faktyczne odzyskanie Niepodległości przez Polskę 103 lata temu, zostały przygotowane i wykonane przez uczniów kierunków technik przemysłu mody oraz technik stylizacji.